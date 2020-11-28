«Инстаграм» глав районов: «все в одном» в Кукморском районе, чистопольский магазин и пара нишевых праздников

Минувшая неделя глазами руководителей территорий Татарстана

В районах Татарстана в преддверии окончания года продолжаются открытия объектов, о чем главы районов не упускают возможности рассказать. Других событий, судя по всему, особо не происходит — аккаунты традиционно полны отчетными фотографиями со встреч и пожеланиями доброго утра.

Приемка «Нашего двора», кукморский детсад-школа и магазин как повод для гордости

Глава Кукморского района Сергей Димитриев не устает радовать подписчиков новостями инфраструктуры. Как следует из его «Инстаграма», на неделе в селе Нижний Кукмор открылся многофункциональный центр, в котором расположились сразу несколько важных объектов — это детский сад, начальная школа, дом культуры и библиотека. У поста — около семисот лайков, в нем можно увидеть как церемонию открытия, так и помещения внутри здания.

У главы Алькеевского района Александра Никошина пост, связанный с инфраструктурой, менее информативен. Он делится информацией о том, что в ходе выездного совещания была проведена ревизия и приняты работы, которые выполнили во дворах села Базарные Матаки по республиканской программе «Наш двор». Иллюстраций к этой новости всего две, и из них, честно говоря, непонятно, какие именно работы были проведены — зато видно, что снег на тротуарах почищен лишь наполовину.



В Чистопольском районе новости еще более скупые. Руководитель района Дмитрий Иванов показывает фотографию непонятного зеленого здания с забором. Как пишет Иванов, это — пункт комплексного обслуживания населения в селе Четырчи, поясняя в скобках, что тут будет магазин «Райпо». В общем, этот пост оставляет больше вопросов, чем ответов. Но, видимо, в селе Четырчи в ближайшее время что-то станет лучше.



Продолжение истории сел и виды районов



А вот Марат Гафаров из Дрожжановского района продолжает уже ставшую традиционной рубрику «История родного села». На этот раз очередь дошла до села Шланга в 18 километрах от райцентра. Как пишет Гафаров, название село получило в XVII веке — оно произошло от растения шлан, растущего в болотистых местах (правда, информации о таком растении почему-то найти нигде не получается). В XVIII и XIX веках, по его словам, жители села относились к категории государственных крестьян, выполняли лашманскую повинность (заготовка корабельного леса для флота), занимались земледелием, разведением скота, углежжением, лесопильным и плотницким промыслами, торговлей и уходили на заработки на шахты Донбасса. Посмотреть на виды села можно в посте Гафарова.

Без любования родным районом не обошлось и у любителя фотографий природы — главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Не так давно он, например, выложил в своем «Инстаграме» фото заката. Вид, правда, портит коричневый забор, да и качество снимков оставляет желать лучшего — видимо, они сняты с цифровым приближением, но все равно у поста 355 отметок «Нравится».



Наконец, фотографии природы — а точнее, похоже, городского парка — можно встретить и в аккаунте главы Лениногорского района Рягата Хусаинова. В посте с типичным пожеланием доброго утра можно увидеть замерзшую реку и холм. Пост, правда, не вызвал особого ажиотажа — он понравился меньше чем сотне людей.



Праздник для налоговиков и педиатров



Не обошлось на этой неделе и без традиционных поздравлений. Широко известных праздников не было, поэтому главы нашли довольно экзотические события. Например, руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин вспомнил, что 21 ноября — День работника налоговых органов России, и поздравил соответствующих людей с праздником. Калимуллин пожелал налоговикам среди прочего «уважительного отношения окружающих и порядка на работе, благополучной деятельности, внимательности, бодрого настроения». Пост понравился 87 людям — возможно, тем, кому было адресовано поздравление.

А вот Линар Закиров из Бугульминского района вспомнил про два других праздника — Международный день педиатра и Международный день защиты прав ребенка, отмечающихся 20 ноября. По этому поводу Закиров решил выложить в своем аккаунте фотографию заведующего педиатрического отделения детской больницы Дмитрия Вдовина. Глава Бугульминского района благодарит педиатров за терпение и профессионализм и желает им «крепкого здоровья и неиссякаемого запаса душевных сил».

