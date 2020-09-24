В центре Казани на 9 месяцев ограничат движение по улице Муштари

В центре Казани введут ограничение движения по улице Муштари. Это связано с работами по реконструкции Дома Киселева.

Дорожники перекроют участок улицы возле самого объекта, расположенного по адресу: ул. Муштари, 20.

Ограничение будет действовать с 6 октября до 25 июня 2021 года.

Напомним, «КамаСтройИнвест» взяла в Сбербанке кредит на перестройку этого дома. Предполагается, что застройщик сохранит исторический фасад объекта.