Что увидел Дюма, когда приехал в Казань, и откуда дикие кабаны в центре города

Казанцам предлагают решить, каким будет парк «Манзара»

Фото: Максим Платонов

В России не существует понятия «городской речной парк». Обустройство берега Казанки для отдыха под запросы горожан — абсолютно новый опыт не только для столицы Татарстана, но и для страны. Впоследствии его можно будет тиражировать в других городах. В парке «Манзара» площадью 31 гектар, между Кировской и Кремлевской дамбами, появятся детские площадки, пляжные зоны, зоны для барбекю, прокат средств для летних и зимних видов спорта, велодорожки, лодочные станции для новичков, обзорные площадки и пленэр для художников — все это хотят видеть жители Казани. Сейчас специалисты по Стратегии развития реки собирают их пожелания. Для этого проводят обсуждения и встречи. Накануне «Реальное время» прогулялось вместе с архитектором, блогерами и казанцами между двумя дамбами.

Парк с панорамой

Как только в Казани ударили первые морозы — сразу выглянуло солнышко, которого горожане не видели больше двух недель. Это был приятный бонус к двухчасовой прогулке вдоль Казанки для блогеров, журналистов и неравнодушных жителей столицы Татарстана — набралось больше двух десятков человек. Экскурсию накануне организовали сооснователь бюро Orchestra Design Екатерина Гольдберг (Санкт-Петербург) и архитектор Камилла Ибрагимова, которые занимаются проектом будущего парка «Манзара».

С октября специалисты в рамках Стратегии развития Казанки и строительства вдоль ее берегов 12 парков уже провели первые рабочие встречи со школьниками и студентами, преподавателями вузов и колледжей, спортсменами, семьями, маломобильными гражданами, с сотрудниками учреждений культуры Кировского и Московского районов и предпринимателями, историками и краеведами. Любой казанец может принять участие в формировании программы будущего парка «Манзара», сообщила Камилла Ибрагимова. Можно прислать свои идеи и предложения на почту kazankastrategy@gmail.com, а также в соцсетях @kazanka.tatar и @park.tatar. Впереди у казанцев еще три прогулки — с историком, экологом и фотографом.

В переводе с татарского «манзара» означает «вид, панорама». Название пока рабочее — его согласовывали с языковедами, историками и краеведами, но эксперты и по этому поводу готовы прислушаться к горожанам. Цель разработчиков проекта — раскрыть лучшие виды на город и кремль, создать места для уединения человека с природой. Сумму финансирования работ они не назвали — она пока на стадии согласования.

«Эта панорама была описана многими путешественниками, писателями, в том числе Александр Дюма описал этот вид в своей книге», — рассказала Екатерина Гольдберг. Фото: Максим Платонов

Адмиралтейская слобода была первой точкой, в которой оказывались путешественники, приезжающие несколько веков назад в Казань. Именно отсюда перед ними открывался город с его древним кремлем.

— Самое ценное в этом парке — панорама. Она менялась, но всегда оставалась интересной. Эта панорама была описана многими путешественниками, писателями, в том числе Александр Дюма описал этот вид в своей книге. Мы собираем старинные гравюры и картины с видом кремля. Хотели бы с историками рассказать, как менялась панорама с XVII века. Ярмарка в Казани была известна торговлей с лодок, что наполняло город своим колоритом. Были маленькие причалы, а на той стороне, рядом с кремлем, ярмарочная площадь. Там, где сейчас стадион «Центральный», и будут развивать фестивальный квартал — это правильная площадка для гуляний и праздников под открытым небом, — рассказала Екатерина Гольдберг.

Прекрасные панорамы так и просятся на холст, поэтому ближе к Кремлевской дамбе планируют обзорную площадку и пленэр, тем более что поблизости есть художественная школа, галерея, студии художников — они об этом и попросили.

Прекрасные панорамы так и просятся на холст, поэтому ближе к Кремлевской дамбе планируют обзорную площадку и пленэр. Фото: Максим Платонов

«Верните казанцам реку!»

Специалисты сообщили, чтобы изучить и осознать пространство, они много гуляли пешком по территории будущего парка, катались здесь на велосипедах, на лодках вдоль берега. Зимой они встречали тут лыжников, летом — бегунов, семьи с детьми, группы пожилых людей, которые с утра загорают, занимаются спортом, а попутно и прибираются на территории.

Присоединявшиеся к экскурсии местные жители говорили, что им нужны здесь велодорожки, детские площадки, обратили внимание на то, что на Казанке нет приличного пляжа. Люди просят обустроить и душевые, и туалеты. Говорили о бесплатных зонах барбекю со столиками, как за границей — правда, сами признали, что прежде рядового россиянина нужно приучить к порядку.

— Ощущение, что у нас украли реку, нет нормального спуска, доступа к воде, контакта с ней — ведь у нас немало городских романтиков, — делились люди мыслями на прогулке.

— Суть Стратегии — вернуть реку людям и городу. В рамках Стратегии развития Казанки разрабатывали несколько подходов по берегоукреплению. А подходы к реке должны остаться натуральными, экологическими, такими, какие они есть. Сейчас купаться в Казанке нельзя, но через несколько лет это будет возможно, — пообещала Камилла Ибрагимова.

«Подходы к реке должны остаться натуральными, экологическими, такими, какие они есть. Сейчас купаться в Казанке нельзя, но через несколько лет это будет возможно», — пообещала Камилла Ибрагимова. Фото: Максим Платонов

— В следующем году запустим систему мониторинга качества воды, это определит типы загрязнения и места загрязнений. После этого можно будет запустить мероприятия по очищению реки, но она, как любая водная система, начнет и сама реабилитироваться. В Париже и других крупных городах есть дорожная карта: как сделать так, чтобы в Сене можно было купаться, — пояснила Екатерина Гольдберг.

О пешеходной доступности и зарослях камыша

— Возможно, это специфика Казани, у нас парковка сама превращается в зону отдыха — там, напротив цирка, на парковке открывают багажники и достают кальян. Сам не автомобилист, но такой вид отдыха современной молодежи тоже имеет право быть, а автомобилистов отовсюду выживают, — обратился казанец к «экскурсоводам».

— Мы знаем про такой вид отдыха. Но въезд в парк для машин ограничен, это приоритетная зона для пешеходов и велосипедистов. Есть водоохранная зона, куда нельзя близко подъезжать на машинах, — ответила Гольдберг.

Прогуливающиеся обратили внимание на то, что, когда в городе делали транспортные развязки, разорвали пешеходную связь: чтобы пройти через Кремлевский мост пешком из-за развязок нужно большие круги нарезать.

Сооснователь бюро успокоила: будущие объекты Адмиралтейской слободы свяжутся с парком «Манзара», кремлем, с парком у «Ривьеры» и «Чаши», пешеходную и велодорожку прорабатывают, кроме того, появится и пешеходный мост.

Можно обыграть с помощью архитектурных решений природные заросли, считает архитектор. Фото: Максим Платонов

На вопрос о камыше, который делает Казанку неприглядной, Камилла Ибрагимова ответила:

— Очень важно его сохранять. Это фильтр для реки, элемент для экосистемы города, природный холодильник, который помогает не перегреваться городу. Можно обыграть с помощью архитектурных решений природные заросли.

Правда, вскоре в небольшой роще у берега на этот самый камыш пожаловалась женщина, которая гуляла с маленькими внуками.

— Раньше мы купались здесь, никто специально не ухаживал за этим местом. А когда тут все поросло камышом, летом с детьми страшно гулять. Тут бродят нехорошие люди. Только в такое время года днем сюда можно выйти. Надо здесь очистить территорию, привести в порядок. Было бы для всех приятно: здесь как маленькая деревня, но сейчас народ не может этой зоной пользоваться, — пожаловалась Альфия.

Архитектор учла ее предложение и сказала, что в таком случае нужно подумать о сокращении зоны камыша. Кроме того, прозвучали пожелания продумать систему безопасности в парке.

Екатерина Гольдберг рассказала, что в этом месте планируют сделать лодочную станцию для новичков в водных видах спорта: мелкое дно не позволит подходить к побережью «Манзары» крупным лодкам.

«Надо здесь очистить территорию, привести в порядок. Было бы для всех приятно: здесь как маленькая деревня, но сейчас народ не может этой зоной пользоваться», — пожаловалась Альфия. Фото: Екатерина Аблаева

Экороща с дикими кабанами

Если спуститься с гребешка дамбы, попадаешь в прекрасную рощу. Ее многие называют «березовый парк Луговой». Эти 8 гектаров планируют сохранить нетронутыми. В старину здесь был ягодный берег, до сих пор тут можно найти кусты калины и облепихи. На лугу росли ценные травы, которыми, по одной из легенд, знахарки спасли Казань от чумы. По словам разработчиков проекта, есть только одна неприятность: в роще водятся кабаны. Правда, они не живут здесь постоянно, а приходят зимой по льду из Волжско-Камского заповедника к городским помойкам, но уйти потом самостоятельно уже не могут. Поэтому планируется отслеживать лесное семейство и вывозить обратно в заповедник.

Собираются специалисты позаботиться и о внешнем виде и состоянии дрен: в этом месте много подземных родников, которые являются водной системой Казанки. Дрены пополняются механически очищенными стоками из ливневых канализаций и метро.

Эксперты сообщили, что прорубить проходы в дамбе нельзя, это гидротехническое сооружение, которое несет свою нагрузку. Они согласились, что рельеф дамбы сложный, поэтому продумают спуски для маломобильных групп населения. Пообещали соорудить мост через дамбу, такой, что пешеходы даже не почувствуют перепада высот. Как варианты рассмотрят различные лестницы с перилами. Для романтиков, которые хотят любоваться видами Казани с разной высоты, предложили площадки на разных уровнях. В парке продумают беседки, интерактивные информационные экраны, наполнят их в том числе сведениями из истории и местными легендами. Предприниматели готовы разместить тут кафе, пункты проката инвентаря.

В парке продумают беседки, интерактивные информационные экраны, наполнят их в том числе сведениями из истории и местными легендами. Фото: Максим Платонов

— У нас сейчас тоже задача. На уровне Минприроды РФ нет категории «речных городских парков». Мы разрабатываем целую систему правовых актов вокруг Стратегии развития реки с разработкой прилегающих территорий: как можно сохранять и развивать такие прибрежные экосистемы. Очень много нужно проработать. Никаких примеров реализации в России чего-то подобного нет. Но как раз есть возможность такую модель создать для крупных российских городов и транслировать ее по стране, — подчеркнула Екатерина Гольдберг.

Она пообещала, что в декабре казанцев пригласят смотреть первые эскизы проекта «Манзары». Сейчас эксперты решают рабочие вопросы с «Водоканалом», поскольку проекты архитекторов должны не мешать использованию дамбы по ее прямому назначению. Планируется, что первую очередь нового парка, основную его часть, откроют уже следующей осенью, а через два года проект реализуют целиком.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов