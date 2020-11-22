О бытовых мифах по-новому, или Могут ли убить микроволновка и черная плесень

Холестерин — друг мой?

В КФУ с 16 ноября читают лекции в рамках традиционного научно-популярного проекта «PROнаука». Правда, в этом году сменился их формат: коронавирусная инфекция вынудила организаторов перевести лекции в онлайн-режим. В течение недели преподаватели и ученые вуза рассказывали о том, когда человечество наконец побывает на других планетах или избавится от всех болезней. «Реальное время» вместе со студентами университета присоединилось к лекции известного медицинского блогера и научного журналиста Алексея Водовозова, в которой он развенчивает мифы об опасных устройствах или веществах, с которыми человек сталкивается ежедневно.

Если бы не было холестерина, мы не существовали бы как человеческое тело

Действительно ли это такое ужасное существо, которое забивает кровеносные сосуды человека и, как следствие, приводит к инфарктам, инсультам и так далее? И как его правильно называть — холестерин или холестерол?

Вопрос не такой простой. Еще в 1769 году, когда известный исследователь Франсуа Пулетье де ла Саль нашел в удаленном желчном пузыре пациента желтоватые камешки, взял в руки один из них и попробовал раздавить, пальцы у него стали жирными, и он подумал, что это такой жировоск.

Позже, в 1815 году, Мишель Эжен Шеврёль дал название этому веществу, которое звучало как «холестерин». По правилам зарождающейся тогда номенклатуры различные жирные кислоты, жиры заканчивались на — ин, например, глицерин, это было правильным для 1815 года. Но дело в том, что через 40 лет другой выдающийся исследователь Марселен Бертло выяснил, что холестерин — это жирный спирт, впрочем, как и глицерин, поэтому называться он должен «холестерол», по аналогии с названиями других спиртов, например «этанол». Но тех четырех десятков лет хватило, чтобы название «холестерин» закрепилось в некоторых языках намертво, например в русском и немецком, а вот в английском появилось и закрепилось новое название — холестерол.

Наверняка каждый знает, что холестерин бывает плохой и хороший, и чаще всего хорошим называют протеины высокой плотности. Соответственно, те, что с низкой плотностью — плохой холестерин. Чем больше хорошего, тем лучше, и наоборот. В одном из выпусков журнала Time вышла статья, рассказывающая о том, что холестерин — это враг, который из животных жиров в большом количестве проникает в наш организм, вызывает атеросклероз, который потом ведет к ишемической болезни сердца, инсультам и прочим заболеваниям, и от него нужно отказываться. А значит, нельзя есть яйца, сливочное масло, жареный бекон, креветки и прочие продукты.

Однако через три десятилетия то же издание написало: ешьте масло, врачи ошибались. За 30 лет произошло много чего интересного.

Холестерин производится внутри нашего организма, и есть какое-то количество, которое попадет в нас с пищей. И оказывается, что это крайне нормальное вещество для нашего организма, потому что, если бы у нас не было холестерина, мы бы не существовали как человеческое тело.

Почему? Потому что все наши мембраны собраны из фосфолипидов, которые в свою очередь созданы из фосфолипидов. Кроме того, у нас не было бы мужчин и женщин, потому что половые стероидные гормоны созданы из холестерина. Это не только не вредное, но и критически важное соединение для человеческого организма. Всего 20% холестерина мы получаем с пищей, а все остальное организм синтезирует сам.

Кстати, холестерин присутствует не только в животных формах, но и в растительной пище — это некоторые виды семейства пасленовых, например помидоры, картофель, болгарский перец. Помните, картофель зеленеет — это накапливается солонин, не совсем приятное для человека вещество, которое может вызвать гастроэнтерологические расстройства, по сути отравление. И да, действительно, это своеобразный яд. И именно этот яд синтезируется из холестерина. Если посмотреть содержание холестерина в маслах, то в кукурузном масле его 55 мг на килограмм — это, конечно, меньше, чем в животных источниках, но это не означает, что растительные полезны для человека.

Проводились исследования, оценивавшие влияние бесхолестериновых диет, в ходе которых выяснилось, что нет, на уровень холестерина в крови они не влияют, это нелогично. И если мы хотим изменить уровень холестерина в крови, нужно вмешиваться во внутренние процессы организма. Именно на этой концепции выросла целая плеяда препаратов под названием «статины», которые на уровне печени блокируют синтез холестерина.

Сегодня мы понимаем, что пища и холестерин не связаны, через нее мы получаем минимальное количество холестерина. Если мы его будем уменьшать, то организм все равно «добьет» необходимое ему количество за сутки, он все равно произведет холестерин внутри печени, потому что это критически важное вещество. Сейчас мы, конечно же, понимаем, что он необходим для организма.

Да, действительно, он может участвовать в патологическом процессе формирования бляшек, но он не виновен — то есть это делает не он: сначала появляются повреждения нервных клеток, поврежденные клетки начинают массово захватывать холестерин из нормальных, например, в пенистые — они так называются, потому что похожи на пену. И потом уже в этой клетке как попытка залатать пробоину возникает склеротическая бляшка.

Сегодня такое понимание атеросклероза подтверждено и отвечает всем научным исследованиям. И да, сам по себе повышенный холестерин может быть просто маркером патологического процесса. Дело в том, что даже при низком уровне холестерина артроз вполне себе возможен, то есть там задействованы несколько иные факторы, а не только липидные.

Чем хороша медицинская наука: все-таки ученые разобрались в действии холестерина и вернулись в нужную сторону. Так что сегодня мы можем сказать, что холестерин — не убийца.

Сера предохраняет ухо от разных факторов внешней среды

А ушные палочки-убийцы? Человек использует их для очистки ушного прохода от серы.

И надо сказать, что тем самым немного себе вредит. Дело в том, что сера — субстанция защитная, так как содержит большое количество вязких субстанций, в том числе тех, которые образуются в результате метаболизма холестерина. Там же есть лизоцим — антибактериальное и противовирусное вещество, которое вырабатывается организмом. То есть это своего рода замазка, но в ней застревают пыль, какие-то частички насекомых, то, что витает в воздухе, в том числе микроорганизмы и вирусы, на которые действует лизоцим.

Если ее регулярно удалять механически, то тем самым ослабнет защита организма в наружном ушном проходе, а это недопустимо. Если в ухе произойдет какое-то механическое повреждение или начнется любой воспалительный процесс, то дело может закончиться грустно, может развиться, допустим, не наружный, а средний отит, потом пойдет поражение внутреннего уха, нарушение равновесия и так далее.

Ухо нужно беречь. И сера как раз этим и занимается — предохраняет ухо от различных факторов внешней среды.

Чтобы очистить ухо от скопившейся серы, люди придумали ушные свечи. Процедура немного похожа на инквизиторскую: в ухо вставляется специальная трубочка, поджигается, в ней образуется тяга, которая и выводит в трубочку скопившуюся серу. При этом получить ожог намного вероятнее, так что вреда от нее может быть гораздо больше.

Как ЛОР-врачи справляются с серной пробкой, которая может перекрывать ушной проход и снижать остроту слуха? Первое, что они делают, осматривают ухо с помощью отоскопа, чтобы определить местоположение пробки. Затем ее размягчают водой, то есть промывают ухо. Если она не сильно приклеена к стенке уха, то она легко вымывается. Но иногда пробка приклеивается намертво, и просто удалить ее не получится. Сначала ее все-таки размягчают теплой водой и потом вынимают с помощью ушного зонда. Понятно, что палочки с этим справиться не смогут.

У этих палочек очень интересная история — можно сказать, воплощение американской мечты. Придумал их польский эмигрант Лео Герстензанг. У него родился ребенок, и он наблюдал, как жена ухаживает за младенцем. Она взяла зубочистку, намотала кусочек ватки и почистила ребенку ушки. Лео подумал — а почему бы не изготавливать уже готовые такие палочки? Идея зашла, изготовленные ушные палочки пользовались большим спросом. Например, в 2014 году во всем мире их было продано почти на $200 млн.

Сегодня палочки изготавливаются уже не из дерева, и чаще всего ватка с двух сторон, а производители указывают, как правильно ими пользоваться, например для снятия или коррекции макияжа, для точечного нанесения медицинских мазей или гелей. Для очистки детского ушка делают специальные палочки с расширением, чтобы она не проникла глубоко. Но некоторые родители умудряются просунуть и эту палочку довольно глубоко. Так, за 20 лет в приемные отделения больниц обратились свыше 260 тысяч родителей с детьми, которые получили различные травмы от этих самых палочек. Есть немало фактов, когда палочками нарушали целостность барабанной перепонки.

Может ли убить микроволновая печь? Если сбросить ее с высоты, то да

Может ли убить микроволновая печь? Если сбросить ее с высоты, то да, но магнитными волнами — нет.

Если говорить с научной точки зрения, то радиация — это ионизирующее излучение. Что это означает? Это коротковолновое высокоэнергетическое излучение. А что здесь? Здесь микроволны, с длиной примерно 18,5 см, то есть это совершенно другой уровень: они не несут ионизирующий потенциал, так как невозможно оторвать какие-то части молекул при помощи такой волны. Это не то ультракоротковолновое, которое применяется в рентгеновском излучении либо в кобальтовых пушках, там, где гамма- лучи и все остальное, то есть там уже совершенно другая история. Это первый момент.

Второй момент. Посмотрите на любую дверку микроволновки — на ней какая-то решетка. Что это за решетка? Это решетка Фарадея — специальное устройство, которое не пропускает излучение с длиной волны меньше, чем ход решетки. Посмотрите какие там сетки, какие там ячейки — они очень маленькие, так что 18,5 см не выйдут оттуда никак. И даже что-то более коротковолновое тоже не выберется.

Как микроволновки могут нам навредить? Во-первых, получается так, что из-за особенности использования микроволновка лучше сохраняет биологически активные вещества. Почему? Ну например, при жарке они достаточно активно разрушаются, и там могут образовываться даже некоторые канцерогенные вещества, если мы не будем правильно обходиться с продуктами питания. А когда мы готовим с помощью микроволновки, все совершенно безопасно, и полезные вещества сохраняются дольше.

А где же вред? Он все-таки возможен и связан с другими особенностями микроволновок. Например, мы берем некий продукт, он покрыт сверху пленкой, и вот прямо так ставим его в микроволновку. В этом случае, действительно, возможен переход молекул из упаковки внутрь продукта. Конечно, он не станет пластиковым, но определенное количество молекул туда переберется.

Хорошо это или плохо — это уже другой вопрос, и зависит от того, что туда перебежало. Так что проблема появляется именно тогда, когда мы нарушаем инструкцию по эксплуатации. Мы берем этот продукт, вынимаем его из «родной» упаковки и переливаем или пересыпаем в стекло или керамику и уже после этого ставим в микроволновку.

Еще один вариант — вы неравномерно нагреваете еду, а значит, пища не избавится, допустим, от сальмонелл, и поэтому всякая разнообразная дизентерия и прочие кишечные инфекции вполне себе вероятны. И вот это — реальная опасность от микроволновок. Но решается она просто.

Не стоит запихивать в микроволновку цельную курицу, лучше порезать ее на кусочки и только после этого разогревать. То же самое касается замороженных продуктов: мы их сначала размораживаем, а потом уже готовим.

Опасна ли черная плесень?

Немало бреда от самоназначенных экспертов сегодня можно встретить в сети «Инстаграм». Так, например, некоторые публикации касались кофе: что он обязательно должен быть только черный и без молока, и самое главное, что быстрорастворимый кофе нужно вообще исключить из рациона, потому что он опасен микотоксинами, которые вырабатываются плесневелыми грибами.

Это фактическая ошибка, на самом деле грибы — плесневые. Но существуют ли микотоксины, это на самом деле проблема?

ВОЗ и другие всемирные организации, которые занимаются безопасностью пищевых продуктов, об этой проблеме говорят. Только выглядит она по-другому. Например, на некоторых злаковых можно встретить такой плесневый гриб, как спорынья. Она и есть источник очень опасных микотоксинов — эрготаминов и эрготоксинов, которые вызывают отравление этими двумя алкалоидами спорыньи, грозящими для человека психическими расстройствами. В средние века они были известны как «антониев огонь». Тогда, как известно, никакой сельхозхимии не было, и большое количество спорыньи могло попасть в муку, а затем и в хлеб, так что большое количество людей в то время страдали галлюцинациями и нарушениями других органов и систем организма человека.

Сегодня спорынья опасна в основном для сельскохозяйственных животных, поедающих злаки, которые не относятся к культурным и не обрабатываются спецсоставами. На пшенице спорынья последний раз была обнаружена в 50-е годы прошлого века.

Еще один вариант микотоксина — черная плесень — ужасная, коварная, которая охраняет гробницы фараонов, так называемый грибок аспергилл, выделяющий очень сильный афлатоксин. Но тут начинаются но. Если взять один такой грибок и посмотреть на него на молекулярном уровне, то он выбрасывает микотоксин в окружающую среду, но, согласно проведенным исследованиям, в комнате, где даже стены полностью покрыты этой плесенью, не образуется необходимая для отравления концентрация. То есть достичь этой токсической концентрации нереально, не получается.

Интересно, что, например, черная плесень в комнате, это скорее маркер того, что там неблагоприятные условия для проживания: повышенная влажность, плохое проветривание и так далее. А это может привести, допустим к заболеваниям дыхательной системы, но с плесенью это никак не связано.

Единственный вариант — если плесень выбрасывает споры, которыми размножается. И вот именно они, как и пыльца, могут выступать в роли сенсибилизатора — оседать на слизистой бронхов и приводить к бронхоспазмам, признакам удушья и, при длительном воздействии, к бронхиальной астме.

Итак, продовольственные микотоксины существуют, но поражают они продовольственные запасы и в основном, конечно же, в Африке, просто потому, что там недоступны необходимые сельскохозяйственные технологии.

В 2004 году в Кении была зарегистрирована одна из крупных вспышек последнего времени — 325 пострадавших и 125 летальных исходов. Опасно? Опасно, кто бы спорил! Но не должны нарушаться условия хранения и не должно использоваться явно пораженное сырье.

Магниты-убийцы?

Речь в первую очередь о магнитах, которые продаются на разных оздоровительных сайтах. Есть такие магниты, которые можно приклеить на больное место, и после этого начнется чудо.

Я общался как-то с продавцами такого чудо-средства и спросил — и как это все работает? Мне объяснили: у нас существует гемоглобин, отвечающий за перенос кислорода клеткам, он, в свою очередь, находится в эритроцитах. В гемоглобине есть железо — это ферромагнетик. И дальше делается такой вывод — если там есть железо, то за счет мощного неодимового магнита это железо начинает притягиваться к магниту, что означает, что эритроциты дружной толпой бегут в сторону воспаления, несут туда кислород и питательные вещества, и регенерация идет быстрее. Конечно же, все это неправда.

Но тем не менее в официальной медицине применяются очень мощные магниты — это магнитно-резонансные томографы, и там существует мощнейшее магнитное поле. Но и оно не приводит к созданию суперлюдей после процедуры МРТ. К счастью, вреда для них особого нет, но и пользы никакой.

Но могут ли неодимовые магниты убивать? Могут! Прежде всего это связано с такой, казалось бы, безобидной игрушкой, как неодимовый куб. Как известно, у детей очень мощный познавательный интерес, и они легко могут эти шарики, из которых состоит куб, отрывать, проглатывать, засовывать в нос или ухо. И если их в организме два и более, то они будут стремиться соединиться друг с другом.

Особенно опасна ситуация, когда ребенок глотает эти шарики с некоторым промежутком во времени. Почему? Если проглотил несколько шариков разом, они соединились и дальше дружно прошли на выход. А если проглотил один, через некоторое время второй, потом третий и так далее, в итоге эти магниты будут пытаться найти друг друга и соединиться навеки, как им и положено. Им неважны никакие препятствия, а это может быть стенка кишечника, они будут давить друг на друга, пока не пробьют ткани и не соединятся. Такие случаи бывали, и неоднократно. Как и перитониты, и летальные исходы.