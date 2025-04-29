«Печально известный» подземный переход на улице Мавлютова в Казани будет достроен в этом году

Фото: Динар Фатыхов

Подземный пешеходный переход на улице Мавлютова в Казани, рядом с поликлиникой №18, будет завершен в текущем году. Об этом сообщил замруководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев на брифинге в кабмине республики.

Чиновник назвал этот переход «печально известным» в связи с коррупционным скандалом, разгоревшимся вокруг его строительства. В частности, речь идет о деле начальника отдела ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексея Осипова.

Напомним, в сентябре 2024 года 45-летний Алексей Осипов был отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств на сумму свыше 1 миллиона рублей, выделенных на строительство данного подземного перехода.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В конце июля 2024 года прокуратура Татарстана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, связанного с этим же объектом. Проверка надзорного ведомства установила, что начиная с августа 2022 года контракт на строительство перехода числился исполненным, переход, построенный лишь на бумаге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», был сдан в эксплуатацию, а все работы оплачены. Однако в реальности переход не функционировал из-за значительных недоделок.



Рената Валеева