В Казани стартует Подростковая дирекция парка «Елмай» и набережной Казанки

Фото: Мария Зверева

В Казани стартовал открытый конкурс на участие в летней оплачиваемой стажировке в Подростковой дирекции парка «Елмай» и набережной реки Казанки. Принять участие могут подростки в возрасте от 14 до 20 лет.

Проект реализуется Дирекцией парков и скверов города при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и организации «Архидети».

Конкурсный отбор продлится до 12 мая, после чего с кандидатами пройдут очные встречи. На основе их результатов будут отобраны четыре участника. Стажировка начнется в начале июня и продлится до конца августа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Открыты следующие вакансии:

парк-менеджер — контроль состояния территорий, взаимодействие с подрядчиками и обработка обращений;

арт-менеджер — организация мероприятий, поиск партнеров, проведение экскурсий;

контент-менеджер — создание фото— и видеоконтента, ведение соцсетей;

администратор «Идейной Архидетей» — курирование пространства, организация событий и продажа мерча.

По итогам стажировки участники получат практический опыт управления общественными зонами, разработают концепцию проекта «Детский Горожанин-ученый», примут участие в создании детского журнала «Елмай» и подготовят оригинальные материалы для телеграм-канала парка.

Напомним, что Парк «Елмай» стал победителем в номинациях «Детские парки» и «Премьера года». Реализованный проект парка в 2024 году» на II Всероссийской парковой премии

Матвей Гавриков