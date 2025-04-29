Госавтоинспекция усилила контроль за автомобилями с иностранными номерами
Госавтоинспекция МВД по Татарстану сообщила об усилении контроля за водителями транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками.
Как указали в ведомстве, мера направлена на повышение правосознания участников дорожного движения и обеспечение неотвратимости наказания за нарушения ПДД.
В ходе проверок инспекторы осматривают все автомобили с иностранными номерами, особое внимание уделяется транспорту, задействованному в международных грузовых и пассажирских перевозках. Информация о каждом случае заносится в специальную базу данных для дальнейшего мониторинга.
При выявлении нарушений к водителям применяются административные санкции в установленном порядке.
Напомним, что с 24 апреля по 25 мая Госавтоинспекция Казани проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на усиление контроля за водителями мототранспорта.
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