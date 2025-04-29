Госавтоинспекция усилила контроль за автомобилями с иностранными номерами

Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция МВД по Татарстану сообщила об усилении контроля за водителями транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками.

Как указали в ведомстве, мера направлена на повышение правосознания участников дорожного движения и обеспечение неотвратимости наказания за нарушения ПДД.

В ходе проверок инспекторы осматривают все автомобили с иностранными номерами, особое внимание уделяется транспорту, задействованному в международных грузовых и пассажирских перевозках. Информация о каждом случае заносится в специальную базу данных для дальнейшего мониторинга.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При выявлении нарушений к водителям применяются административные санкции в установленном порядке.

Напомним, что с 24 апреля по 25 мая Госавтоинспекция Казани проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на усиление контроля за водителями мототранспорта.

Матвей Гавриков