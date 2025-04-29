1 мая в Казани пройдет премьера фильма «Танкист»

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ»

1 мая в казанском кинотеатре «Синема 5» (ТРЦ «Парк Хаус») состоится премьерный показ художественного фильма «Танкист» (0+) по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста».

События в фильме разворачиваются в 1944 году, когда в одном из боев Танкист встречает мальчишку, для которого война стала суровой и горькой школой жизни. Главную роль сыграл Дмитрий Смирнов («По законам военного времени», «Диверсант. Идеальный штурм», «Кошка»). Также в картине снимались воспитанники Казанского Суворовского военного училища.



Короткометражный фильм «Танкист» — новая работа казанской кинокомпании «Вечный Огонь» и киностудии Казанского суворовского военного училища, снятая в Татарстане при поддержке АО «ТАИФ». Показ фильма приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Начало — в 13.00. Перед премьерой планируется презентация с участием авторов и исполнителей главных ролей. Показ может посетить любой желающий, для этого нужно зарегистрироваться.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— В годы Великой Отечественной на фронт из Татарстана ушли более 700 тысяч человек, и половина из них не вернулась домой. Наши земляки внесли огромный вклад в Победу, в том числе выпускники Казанского танкового училища — среди них 70 Героев Советского Союза. Для нас «Танкист» — это дань памяти и уважения всем им, как и вообще всем воинам, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны, и наш вклад в передачу исторической памяти от поколения к поколению. Съемки проходили в Рыбно-Слободском и Высокогорском районах Татарстана, мы нашли потрясающую натуру, деревни с сохранившимися постройками 1930-х годов. Привезли туда настоящий танк Т-34, артиллерийское орудие. Невероятную работу проделали художники-декораторы, гримеры, костюмеры, военные консультанты — мы постарались сделать картинку максимально достоверной, учесть все исторические детали. В фильме много взрывов, пиротехники, нам удалось создать атмосферу настоящего боя. Актеры отработали просто великолепно, и главные герои, и те, кто снимался в эпизодах, — я имею в виду самых молодых ребят, воспитанников Суворовского училища, для которых работа в фильме стала настоящим вызовом, и они прекрасно с ним справились. Мне кажется, что патриотическое воспитание невозможно без таких картин, и они обязательно должны сниматься с участием детей. Сейчас мы работаем сразу над несколькими проектами военной тематики, и хотим, чтобы игровое кино, снятое в Татарстане, увидела вся страна, — отметил продюсер картины, основатель кинокомпании «Вечный Огонь» Роман Королев.

Помимо премьеры 1 мая, фильм будет показан 5 мая в 14.00 в кинотеатре «Мир» и 9 мая перед парадом Победы в 9.20 на телеканале ТНВ («Новый Век»).