Эксперты предупредили о мошеннических схемах на 9 Мая

Фото: Реальное время

Специалисты платформы «Мошеловка» Общероссийского народного фронта предупредили о риске мошеннических атак, связанных с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили РИА «Новости», злоумышленники могут использовать тему юбилея Победы для кражи данных и денег. Среди распространенных схем — звонки от имени сотрудников соцзащиты, Минтруда или Социального фонда с предложением получить выплаты к празднику. Мошенники просят назвать код из SMS, данные карты или паспорта под предлогом подтверждения личности.

Также распространены фейковые приглашения на парад Победы. Злоумышленники рассылают сообщения с просьбой перейти по ссылке для бронирования места, что может привести к краже персональных данных и доступа к аккаунтам госуслуг.

Еще одна схема — обман через якобы поисковые отряды. Мошенники сообщают, что нашли информацию о погибшем родственнике, и просят перейти по ссылке или отправить код из SMS.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперты напоминают: все положенные выплаты ветеранам перечисляются автоматически, никаких дополнительных подтверждений не требуется. Информацию можно проверить в личном кабинете на «Госуслугах» или по телефону горячей линии Соцфонда.

При получении подозрительных звонков нельзя называть коды, CVV карты и другие данные. Для защиты рекомендуется использовать блокировщики спама и уведомлять близких о возможных рисках.

Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие введение уголовной ответственности для дропперов.

Матвей Гавриков