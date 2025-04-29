В России могут ввести господдержку для производителей халяль-продукции
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов сообщил «РБК» Татарстан, что обсуждает с Министерством сельского хозяйства РФ возможность введения мер государственной поддержки для отечественных производителей халяль-продукции.
По его словам, тема обсуждалась с министром сельского хозяйства Оксаной Лут в рамках работы Общественного совета министерства.
— Мы рассматриваем возможность поддержки компаний, которые занимаются выпуском халяль-продукции, поскольку такие проекты важны для международной деятельности государства, — отметил Крганов.
Напомним, что с 13 по 18 мая 2025 года в Казани пройдет ярмарка Kazan Halal Market, которая станет частью KazanForum. Мероприятие пройдет на территории Агропромышленного парка.
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