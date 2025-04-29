Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе М-12 под Казанью

Фото: предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

Сегодня ночью в Кайбицком районе на трассе М-12 «Восток» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 20-летний водитель легкового автомобиля Kia не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом.

В результате аварии две женщины-пассажирки Kia скончались на месте. По предварительным данным, они не были пристегнуты ремнями безопасности, в результате чего их выбросило из салона. Водитель Kia и еще одна пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, включая сохранение безопасной дистанции и скоростного режима, а также использовать ремни безопасности.

Матвей Гавриков