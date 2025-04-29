Бронь казанских отелей на первомайские праздники достигает 100%

Фото: Василя Ширшова

Заполняемость отелей Казани на праздничные дни с 1 по 4 мая составит около 100%. Так на вопрос корреспондента «Реального времени» ответил председатель Госсовета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

При этом на выходных, с 8 по 11 мая, по его словам, ситуация обстоит несколько хуже. На эти даты броней стандартных номеров меньше.

В целом ожидается, что Казань в майские праздники посетят около 10 тыс. человек. Большинство туристов приезжают в столицу Татарстана из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также город привлекателен для жителей Сибири.

Сами жители Татарстана в предстоящие майские праздники планируют путешествия внутри России, а многие решили обратить внимание и на достопримечательности родной республики. Гораздо меньшей популярностью пользуются зарубежные направления. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева