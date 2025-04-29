Жительница Нижнекамска перевела мошенникам более 2 млн рублей

Фото: Реальное время

В Нижнекамске 67-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества и лишилась 2 127 000 рублей, сообщает МВД по Татарстану.

Сначала пенсионерке пришло сообщение в мессенджере от имени руководителя ее организации. В нем говорилось о внеплановой проверке с участием правоохранительных органов из-за якобы выявленных фиктивных трудовых договоров и подозрительных денежных переводов.

Реальное время / realnoevremya.ru

После этого ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что женщина якобы пыталась перевести средства на нужды вооруженных сил Украины, и предложил сотрудничать со следствием. Для «безопасности» потребовалось перевести все деньги на «специальный счет».

Доверившись злоумышленнику, женщина передала свои сбережения и средства, взятые в кредит. Общий ущерб составил более 2 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, что сегодня специалисты предупредили о риске мошеннических атак, связанных с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Матвей Гавриков