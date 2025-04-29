Кировский район остался без воды из-за аварии на трубопроводе

Фото: Реальное время

В Кировском районе Казани произошло массовое отключение холодного водоснабжения и понижение давления воды в связи с аварийной ситуацией на водопроводе диаметром 800 мм по адресу: ул. Лесозаводская, 8. Об этом сообщает горводоканал в своем телеграм-канале

Холодное водоснабжение полностью прекращено для ряда домов на следующих улицах: Адмиралтейская, Боевая, Большая, Казахская, Военная, Карельская, Брюсова, Чистоозерская, Коротсенко, Кл. Цеткин, Кызыл Армейская, Лесозаводская, М. Московская, Серп и Молот, Столярова, Урицкого и других. Полный список адресов может уточняться.

Реальное время / realnoevremya.ru

Пониженное давление воды наблюдается также на десятках других улиц, включая Астрономическую, Островского, Право-Булачную, Чернышевского, Вл. Кулагина, Ш. Камала, Южно-Промышленную и других.

Для устранения аварии начаты земляные работы с целью определить место течи и характер повреждения. В ликвидации инцидента задействованы более 15 специалистов и 10 единиц техники.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 30 апреля 2025 года к 06.00. Для жителей организован подвоз воды автоцистернами.

Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием.

Матвей Гавриков