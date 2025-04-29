На KazanForum 2025 представят новые проекты по коридору «Север — Юг»

Фото: Динар Фатыхов

В период с 13 по 18 мая 2025 года в Казани в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится ряд мероприятий, посвященных развитию международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг».

Центральным событием транспортной повестки станет сессия «Международный транспортный коридор «Север — Юг», где участники обсудят развитие инфраструктуры на всем протяжении коридора, расширение географии перевозок и разработку правовой основы для транспортировки грузов. В ходе дискуссии будут представлены новые проекты в данной сфере.

В работе сессии примут участие представители Правительства РФ, Администрации президента, российских регионов, транспортных компаний, а также иностранные делегаты из Ирана, Турции, Пакистана, Бахрейна, Афганистана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Катара, Узбекистана и Туркменистана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание будет уделено панельной дискуссии «Транспортное сотрудничество прикаспийских государств», в которой выступят представители стран «каспийской пятерки»: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Они расскажут о национальных разработках и опыте управления транспортными коридорами.

Как отметил Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт, развитие инфраструктуры МТК «Север — Юг», расширение географии перевозок и создание правовой базы являются приоритетными задачами. Также отмечается важность сотрудничества с прикаспийскими государствами и участниками Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), развитие автодорожных маршрутов и внедрение цифровых решений в логистике.

Организатором пяти транспортных мероприятий на KazanForum-2025 выступает Министерство транспорта РФ.

Напомним, что с 13 по 18 мая в Казани состоится XVI международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

Матвей Гавриков