ФНС заблокировала счета компании блогера Инны Тлиашиновой

Фото: Анастасия Фартыгина

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала банковские счета компании «Международная академия мастер разборов», руководителем которой является блогер и так называемый «эксперт по подсознанию» Инна Тлиашинова. Об этом сообщает РИА «Новости»

По данным сервиса «БИР-Аналитик», с 2023 года в отношении организации было возбуждено 19 исполнительных производств из-за задолженности в размере 4 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Взыскать средства судебные приставы не смогли — производства были прекращены из-за отсутствия имущества у компании и невозможности установить местонахождение должника.

Матвей Гавриков