Минфин РФ подготовил законопроект по совершенствованию налоговой политики

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Министерство финансов России разработало законопроект, направленный на реализацию основных направлений налоговой политики. Документ включает меры по донастройке администрирования налогов, развитию института налогового мониторинга, а также поддержке участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как указано в материалах на сайте Минфина, законопроектом предлагается установить, что днем окончания срока уплаты налогов будет считаться предшествующий рабочий день, если последний день выпадает на нерабочий. Это, как пояснили в ведомстве, направлено на повышение ликвидности бюджетов и снижение рисков кассовых разрывов.

В части совершенствования единого налогового счета (ЕНС) планируется уточнить порядок учета решений налоговых органов о прекращении отсрочки или рассрочки, а также об отмене налоговых вычетов. Кроме того, предлагается исключать из сальдо ЕНС суммы, указанные в решениях о привлечении к ответственности, если суд принял меры предварительной защиты по иску лица, оспаривающего такое решение.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Законопроект предусматривает отмену обязанности представления уведомлений по имущественным налогам, а также по НДФЛ и страховым взносам за те периоды, по которым такие уведомления уже были представлены ранее.

Кроме того, предлагается расширить применение отсрочек и рассрочек по налогам для лиц, занятых сезонными видами деятельности — не только при полной остановке деятельности, но и при снижении объема более чем на 50% из-за климатических условий или падения спроса. Также предполагается увеличить срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет.

В рамках развития налогового мониторинга предлагается отменить обязательность соответствия участников всем трем критериям (выручка, активы, размер уплаченных налогов), оставив требование соответствия хотя бы одному из них. Для правопреемников участников мониторинга такие критерии предлагается отменить полностью.

Отдельно предусмотрены меры поддержки участников СВО: льготы по транспортному и земельному налогу для них и их семей, а также предоставление налоговых вычетов многодетным родителям по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в соответствии с указом Президента РФ от 23 января 2024 года №63.

Напомним, что недавно правительство России одобрило законопроект о введении страхового возмещения по безотзывным вкладам на сумму до 2,8 млн рублей.

Матвей Гавриков