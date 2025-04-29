На ремонт дорог в городах Татарстана впервые выделили 30 млрд рублей

Миндортранс Татарстана объявил о выделении средств на ремонт и содержание дорог в крупнейших городах и муниципалитетах региона. Общий объем финансирования составит 30 млрд рублей. Об этом заявил глава ведомства Фарит Ханифов на брифинге в кабмине республики.

Средства будут распределены следующим образом:

Казань: 14,5 млрд рублей на ремонт 250 объектов дорожной инфраструктуры.

Набережные Челны: 4,6 млрд рублей на ремонт 12 дорожных участков.

Нижнекамск: 1,6 млрд рублей на обновление девяти дорожных объектов.

Муниципалитеты: 9,3 млрд рублей на ремонт и содержание 352 объектов дорожной сети.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ханифов подчеркнул исторический масштаб выделенных средств.

— Беспрецедентные объемы, более 30 млрд рублей. Никогда такого не было в истории Татарстана, — подчеркнул он.

Министр также отметил, что раис Татарстана Рустам Минниханов особо акцентировал внимание на строгом контроле исполнения данной программы.

— Эта [программа] у нас новая. Никто [из муниципалитетов], кроме Казани, таких объемов не перерабатывали, — заявил он.

Рената Валеева