Как сбой в системе маркировки вызвал коллапс на фармрынке в России

Система снабжения медикаментами споткнулась о мониторинг движения лекарственных препаратов: итоги недели с программой «7 дней» на ТНВ

Более 44 миллионов заболевших новой коронавирусной инфекцией по всему миру, свыше 1,6 млн случаев COVID-19 в России. Люди ищут ответы на вопросы «кто виноват» и «что делать». Особенно остро встают эти вопросы, когда выясняется, что невозможно достать лекарства для лечения гриппа, ОРВИ, пневмоний и ковида. Несмотря на заверения министра здравоохранения России Татьяны Голиковой о том, что все в порядке и под контролем, тревожные сигналы поступают из Пермского и Алтайского краев, Крыма, Челябинской, Иркутской, Омской и Новосибирской областей, Кузбасса. Часть лекарств исчезла с аптечных полок и в Татарстане. О причинах фармацевтического коллапса и о других важнейших событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Сбой в системе маркировки

«В условиях пандемии Россия может оказаться фактически без жизненно важных лекарств», — заявил с экрана ведущий программы «7 дней». Уже сегодня ряд регионов испытывает серьезный дефицит медикаментов для лечения не только новой коронавирусной инфекции COVID-19, но и ОРВИ, гриппа, пневмонии. В минувшую среду на совещании с членами правительства страны президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчеты из регионов о запасе лекарств.

Причина неожиданного дефицита медикаментов — сбои системы маркировки. Призванная противостоять фальсификату, она была запущена еще в 2017 году, а с 1 июля стала обязательной для всех медпрепаратов. С этого момента все участники оборота каждого флакона, упаковки или блистера препаратов на каждом этапе от производства до продажи конечному потребителю обязаны отчитываться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Цель — благая, отмечает ведущий программы, однако время выбрано не самое удачное. Немаркированное лекарство — запрещено к продаже, а система, несмотря на то, что загружена пока всего на 10%, регулярно сбоит, выходит из строя на несколько часов, а то и вовсе на несколько дней. И в условиях пандемийного ажиотажа проблемы нарастают, подобно снежному кому. Две трети иностранных компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей, заявили о проблемах с поставками 40 млн упаковок лекарств в Россию.

В минувшую среду на совещании с членами правительства страны президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчеты из регионов о запасе лекарств. Фото kremlin.ru

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, сам недавно слегший с COVID-19, предложил правительству России временно, на время пандемии, приостановить маркировку жизненно важных препаратов.

В Татарстане, как узнали наши коллеги из программы «7 дней» в разговоре с заведующей одной из казанских аптек, не хватает аквадетрима, клексана, арбидола, не регулярны поставки и их аналогов. Недостаточно антибиотиков, назначаемых врачами.

Проблемы в движении лекарств, как делится журналист программы «7 дней», «начинаются в середине цепочки». Часть препаратов просто непонятно как маркировать. Нанесение меток на крупную партию может растянуться на дни. Ведь маркировка должна быть на каждом флаконе, пачке, блистере. Сервера, на которые должна поступать информация о реализации препарата и которые должны дать отклик-разрешение на дальнейшее его движение, часто просто не работают. Не справляются с потоком информации.

На прошлой неделе Минпромторг России немного снизил напряженность, ослабив требования системы. Теперь она работает в уведомительном режиме и особо важные препараты смогут поступать в аптеку без маркировки, а значит — без задержки. На днях успокоил общественность и президент России Владимир Путин. Он сообщил, что пациенты, которым поставлен диагноз COVID-19, но которые лечатся дома, смогут получить препараты бесплатно. На это из федерального бюджета выделяются 5 млрд рублей. А где-то люди взялись за выравнивание ситуации самостоятельно. В Башкортостане врач, недавно переболевший коронавирусной инфекцией, раздает оставшиеся препараты тем, кому они нужны, бесплатно. И предлагает другим исцелившимся поступать также.

Нынешний бюджет, который и обсуждали депутаты, оказывается сложным, но не критично дефицитным и по-прежнему социально направленным. Фото tatarstan.ru

Бюджет Татарстана: задача — выжить

В «лихие» 90-е среди 89 субъектов федерации, в России были 18 регионов-доноров. Сегодня из 85 таковыми остаются в лучшем случае 10. Остальные живут на субвенции и дотации. Как выразился на прошедшей сессии Госсовета РТ депутат Марат Галеев, дотируемым регионам это «выгодно».

Между тем и для экономически стабильных территорий страны сегодня далеко не лучшие времена. Минфин России в одностороннем порядке меняет правила налогообложения для сверхвязкой нефти, что ставит под удар и инвестиционные программы татарстанских нефтяников, и возможность республики пополнять региональную казну. Долгосрочное планирование в настоящее время потеряло всякий смысл. Никто не знает, как будет складываться ситуация завтра, через месяц, год. Заглядывать еще дальше — дело абсолютно бесперспективное.

И все же Татарстан пытается выравнивать ситуацию, оказывать поддержку бизнесу — и крупным, бюджетообразующими компаниям, и МСП. Некоторым подспорьем стало то, что федеральный центр пошел на уступки и разрешил перенести погашение основной части госдолга республики на 2 года вперед, оставив Татарстану пусть небольшой, но зазор. И нынешний бюджет, который и обсуждали депутаты, оказывается сложным, но не критично дефицитным и по-прежнему социально направленным.

Итак, доходы Татарстана на 2021 год планируются в размере 268,5 млрд рублей. Расходы — 271,5 млрд. Малый и средний бизнес определены как резерв для роста. Хотя здесь далеко не все гладко. Деловая активность падает. Пандемия вновь набирает силу и люди экономят на всем, просто будучи не уверенными в завтрашнем дне. Депутаты активно ищут возможности поддержать предпринимателей дополнительно. В будущем году по всей стране планируют отменить единый налог на вмененный доход, заменив его, как обещают, более рыночной и простой системой налогообложения. Однако налоговая нагрузка, судя по всему, на тот самый малый бизнес, в частности на сферу розничной торговли, услуг и общепита, возрастет.

Доходы Татарстана на 2021 год планируются в размере 268,5 млрд рублей. Расходы — 271,5 млрд. Фото tatarstan.ru

Народные избранники предлагают воспользоваться правом регионов снижать ставки упрощенной ставки налогообложения тем, кто переходит от ЕНВД на упрощенку, и налог повышать не сразу, а постепенно. А кроме того, изыскать возможность для поддержки самозанятого населения.

Но социальных обязательств много. И если обескровить казну, решать поставленные задачи и выполнять обещанное — то же строительство М-12, мега-стройку Большого Зеленодольска и так далее, будет просто не на что.

Битумный дым над «Кичке тан»

На прошлой неделе съемочная группа программы «7 дней» побывала в Агрызском районе на территории природного заказника «Кичке тан», что в переводе означает «Вечерний рассвет». Выделенный в 1997 году в особо охраняемую природную территорию, это уникальный уголок живой природы, где только птиц на квадратный километр приходится свыше 700 особей. А еще живут медведи, барсуки, бобры, ондатры и множество других, в том числе краснокнижных животных. И в самом центре всего этого великолепия, где даже выгул и выпас скота, а уж тем более съезд на автотранспорте с дороги, охота и организация туристических стоянок являются серьезным правонарушением, успешно работает… асфальтовый завод. Об этом в редакцию телепрограммы сообщили экозащитники.

«Рабочее и, как мы понимаем, весьма прибыльное, учитывая специфику, производство хорошо просматривается уже с дороги вдоль заповедной зоны. Огромный облысевший участок, где не осталось ничего живого», — описывает увиденное журналист ТНВ.

Завод исправно выдавал по 40 тыс. тонн асфальта в год, платил налоги, давал работу местным жителям, строил и обслуживал дороги. Фото: onf.ru

Сам асфальтовый завод был построен в Агрызе еще в середине 80-х годов прошлого столетия. В период распада СССР завод практически прекратил свое существование. Все, что осталось, — старое оборудование. Однако в том же 1997 году, в котором было принято решение об образовании заказника, оборудование обанкротившегося производства выкупила компания.

— Да, слышал, что заказник открылся, но мы же приобрели его еще до открытия заказника, заказника в то время еще не было. Имущество, которое на этой земле находится, оно все узаконено, — пояснили съемочной группе на заводе.

С правом пользования территорией, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», так гладко не вышло. Получить ее в собственность новый владелец завода не смог. Но, несмотря на это, асфальтовое производство, к слову, единственное в районе, вновь заработало и весьма активно. Менялись главы района (их с 1997 года успело смениться пять), а завод исправно выдавал по 40 тыс. тонн асфальта в год, платил налоги, давал работу местным жителям, строил и обслуживал дороги.

Новый глава, назначенный на пост лишь в сентябре этого года, со съемочной группой встретился, но занимать чью-либо сторону воздержался. Точку в споре, кто прав — защитники природы, или успешно действующее предприятие, должен, по его мнению, поставить суд. На то, что Фемида встанет на их сторону, надеются и участники спора.

Обо всем этом, а также о том, почему руководству Казани за 5 лет так и не удалось разгрузить центр столицы от припаркованных авто и кто такая фея Регина, и о других ключевых, по версии журналистов программы «7 дней», событиях минувшей недели, можно узнать 2 ноября, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.