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Минпромторг временно переводит систему маркировки лекарств в уведомительный режим

22:31, 24.10.2020
Минпромторг временно переводит систему маркировки лекарств в уведомительный режим
Фото: lampas.pro

Минпромторг на время переводит систему маркировки лекарств в уведомительный режим, чтобы граждане могли покупать их без задержек.

«Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку», — сказано в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова.

По его словам, на ряд препаратов в аптечных сетях России фиксируется повышенный спрос. В августе по сравнению с июлем произведено вдвое больше лекарств, а в сентябре по сравнению с апрелем 2020 года — на 63%. В октябре тенденция роста сохраняется.

pxhere.com

«Готовность производителей лекарств оценивается как крайне высокая — как в части маркировки, так и в части наращивания объемов производства лекарств, что особенно важно в условиях сезонного подъема заболеваемости», сообщил Мантуров.

Ранее «Реальное время» публиковало материал, где говорилось о повышении цен в связи с введением обязательной маркировки товаров.

БизнесРозничная торговляОбществоМедицина
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