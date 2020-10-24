Минпромторг временно переводит систему маркировки лекарств в уведомительный режим

Минпромторг на время переводит систему маркировки лекарств в уведомительный режим, чтобы граждане могли покупать их без задержек.



«Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку», — сказано в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова.

По его словам, на ряд препаратов в аптечных сетях России фиксируется повышенный спрос. В августе по сравнению с июлем произведено вдвое больше лекарств, а в сентябре по сравнению с апрелем 2020 года — на 63%. В октябре тенденция роста сохраняется.

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«Готовность производителей лекарств оценивается как крайне высокая — как в части маркировки, так и в части наращивания объемов производства лекарств, что особенно важно в условиях сезонного подъема заболеваемости», сообщил Мантуров.

Ранее «Реальное время» публиковало материал, где говорилось о повышении цен в связи с введением обязательной маркировки товаров.