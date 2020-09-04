В Татарстане нашли незаконно работающий в заповеднике «Кичке-Тан» завод

Активисты Общероссийского народного фронта выявили в Агрызском районе Татарстана завод по изготовлению асфальта, который незаконно работает на территории заповедника «Кичке-Тан». Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

В организации заявили, что завод занимается изготовлением асфальта без разрешительных документов, а участок, где находится предприятие, был занят самовольным путем.

В итоге активисты ОНФ обратились в Госкомитет Татарстана по биоресурсам, в природоохранную прокуратуру, исполком Агрызского района и Управление Росреестра по республике. Комитет запросил у исполкома района документы в отношении строений завода по изготовлению асфальта на территории «Кичке-Тан».



«Руководство района должно объяснить, каким образом на их территории столько лет незаконно работало целое предприятие и почему не было предпринято никаких мер по устранению нарушений», — сообщили в ОНФ.