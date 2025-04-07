Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +18 градусов

В отдельных северных районах возможно образование гололедицы

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Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Днем небольшой дождь, утром местами в северных районах возможен гололед. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный, восточный 6—11 м/с. Утром температура составит +4 градуса, местами на востоке до +8 градусов. В отдельных северных районах возможно образование гололедицы. Днем в Татарстане ожидается от +7 до +12 градусов, местами на юге и востоке до +18 градусов. В Казани — от +10 до +12 градусов.

Галия Гарифуллина