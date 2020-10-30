Гюльчатай, открой доходность: что не так с подсчетом производительности труда в России

Как убыточное предприятие в России может «наращивать» производительность и за счет чего татарстанский производитель может конкурировать с условной Ferrero

Похоже, что система расчета производительности труда на предприятиях в России, сложившаяся за многие десятки лет, нуждается в пересмотре. Между тем производительность труда — одна из базовых характеристик эффективности работы компании. Во многом от нее зависит место предприятия на конкурентном рынке (как на внутреннем, так и на международном). В России по ней составляют рейтинги компаний по отраслям, а сами фирмы оценивают адекватность принимаемых управленческих решений, определяют свое место в индустрии и списке ближайших конкурентов. О том, в чем кроется несовершенство методики подсчета и в каких деталях здесь может скрываться дьявол, — в материале «Реального времени».

Музей методик

Производительность труда — «двуликий Янус» системы экономических показателей. С одной стороны, это ключевой индикатор эффективности производства (на микроуровне) и развития экономики (на уровне глобальном). С другой — в методологии его расчетов до сих пор царит неопределенность. Можно сказать, что сформировался целый музей из методик, в котором есть самые разнообразные экспонаты. Причем экспонаты эти используются и поныне, несмотря на то, что морально устарели еще в те годы, когда львиной доли современных предприятий на рынке еще не было даже в проекте.

Интересно, что в Трудовом кодексе РФ до сих пор нет нормативного определения производительности труда. Но экономический смысл этого показателя прозрачен: по сути, это количество продукта, произведенное за период времени в расчете на одного сотрудника предприятия. Это количество продукции измеряется или в натуральном выражении (если предприятие производит что-то однородное — например, 100 пар валенок), или, что чаще, в денежном выражении (если ассортимент выпускаемой продукции содержит более одного наименования).

Производительность труда — «двуликий Янус» системы экономических показателей. С одной стороны, это ключевой индикатор эффективности производства (на микроуровне) и развития экономики (на уровне глобальном)

Есть несколько подходов к измерению производительности труда на предприятии. Чаще всего применяется формула расчета по балансу, и используются в ней данные отчета о финансовых результатах предприятия. Формула в этом случае выглядит в простейшем виде так:

ПТ=ОПП/СЧисл,

где ПТ — производительность труда, ОПП — объем произведенной продукции (строка «Выручка» из отчета о финансовых результатах, она же часто называется оборотом предприятия), а СЧисл — среднесписочная численность сотрудников предприятия за заданный период.

Реже применяется расчет по бухгалтерской прибыли (здесь в вышеприведенной формуле вместо строки «Выручка» используется строка «Валовая прибыль (убыток)»).

Производительность труда на предприятии можно оценивать и по среднедневной или среднечасовой выработке: здесь в расчет вступают человеко-дни или человеко-часы, затраченные на объем выпущенной продукции.

И наконец, среди классических методов есть и формула натурального расчета (плодотворность труда в единицах продукции на одного работника — как раз тот случай, когда «монопредприятие» выпускает только вполне определенный вид товара или услуги).

В Трудовом кодексе РФ до сих пор нет нормативного определения производительности труда. Но экономический смысл этого показателя прозрачен: по сути, это количество продукта, произведенное за период времени в расчете на одного сотрудника предприятия

Дьявол в деталях

Казалось бы, все вполне логично и понятно. Внутри предприятия, чтобы вести управленческий учет, можно считать производительность труда любым из вышеприведенных методов. Современная действительность вносит в этот процесс и другие факторы: и учет высокопроизводительных рабочих мест, и квалификацию персонала, и уровень зарплаты, и KPI — вариантов, коэффициентов и переменных множество.

Но если встает задача сравнения производительности труда извне, между различными предприятиями отрасли, чаще всего используют показатель оборота (он же выручка), разделенный на среднесписочное количество сотрудников. Так составляется большая часть рейтингов, так многие компании сравнивают себя с конкурентами, на эту цифру ориентируются руководители, определяя свое место в индустрии. Дело в том, что оборот как показатель оценки объема производства едва ли не единственный гарантированно публично раскрываемый результат работы любого предприятия в России. А значит, по нему можно одинаковым способом оценивать производительность труда во всех компаниях отрасли.

Но этот способ оценки таит непримиримое расхождение с реальным положением вещей. Мария Яшенкова, директор консалтингового агентства Bright Consulting, объясняет:

— Проблема оценки производительности труда по обороту заключается в том, что по ней мы видим неуспешные предприятия как успешные. Российская система учета позволяет производить различные фокусы и манипулирование цифрами, причем совершенно легально. Международная система финансовой отчетности (МСФО) этого делать не позволяет, но российская (РСБУ) — позволяет. Особенно это касается сельскохозяйственных и пищевых холдингов с вертикально интегрированной структурой. Допустим, если продавать продукцию между предприятиями внутри холдинга, таким образом «задваивать», «затраивать» оборот, то технически выручка будет расти. Таким образом, оборот можно нарастить чуть ли не до бесконечности, потом разделить на количество сотрудников — и получить высокий уровень производительности труда на предприятии. Но при этом предприятие может быть по сути банкротом.

Таким образом, отталкиваясь от публичного показателя оборота предприятия, мы можем оценить как хорошо работающую компанию ту, которая по сути не такова. И в этой необъективности кроется первая проблема, — считает эксперт «Реального времени».

Почему производительность — это не только станки

И еще одна проблема оценки производительности труда на предприятии, о которой говорит нам Яшенкова, связана с тем, что наши представления об этом показателе слишком архаичны.

— Когда мы говорим о производительности труда, почему-то все представляют себе станки и совершенно не задумываются о контексте международной кооперации и конкуренции. Рассмотрим, что происходит, на примере сферы кондитерского производства. В Татарстане работает крупная кондитерская фабрика «Эссен Продакшн АГ». Один из ее конкурентов на внешнем и внутреннем рынке — ни много ни мало Ferrero. «Эссен» производит конфету, и Ferrero производит примерно такую же конфету, но продает ее вдвое дороже за счет силы бренда. Таким образом, показатель выручки у Ferrero выше. А значит, выше и производительность труда. То есть мало производить столько же конфет в год, что и конкуренты. Надо еще и уметь выстроить коммерцию и бренд не хуже, чем они, — объясняет «Реальному времени» эксперт.

Яшенкова обращает внимание на то, что татарстанский производитель может купить точно такое же оборудование, что и ведущие мировые бренды (как, к примеру, и происходит на кондитерском производстве «Эссен Продакшн АГ»). Но сила бренда тоже вносит огромный вклад в показатель производительности труда, эффективности предприятия.

— Можно производить салатик и продавать его по 10 рублей, а можно — по 100 (если, конечно, сумеете). Эта разница — вовсе не нарушение, а существенный фактор оценки производительности труда, — говорит Мария Владимировна.

Конечная идея, которую доносит до нас эксперт: производительность труда — тот показатель, что должен показывать именно ту добавленную стоимость продукта, которая формируется в результате деятельности всего предприятия (не только производственного, но и коммерческого его отдела).

Яшенкова обращает внимание на то, что татарстанский производитель может купить точно такое же оборудование, что и ведущие мировые бренды (как, к примеру, и происходит на кондитерском производстве «Эссен Продакшн АГ»)

Объективный расчет: что использовать вместо оборота?

Мария Яшенкова считает, что рассчитывать производительность труда надо, не исходя из оборота (выручки), а по по более объективному показателю — например, по чистой доходности предприятия или с использованием EBITDA. Правда, и тут всплывает методологическая проблема: чаще всего эти данные у предприятий закрытые. Поэтому, чтобы составить объективное ранжирование, надо сначала как-то ухитриться получить релевантные данные от всех игроков отрасли.

— Было бы неплохо, если бы предприятия предоставляли эти данные хотя бы в заявительном порядке. И если они будут это делать, то производительность труда можно рассчитывать уже на более объективной основе. А сейчас мы гипотетически исходим из того, что выручка — это объективный, проверяемый показатель. Но это же не так. Мы все прекрасно знаем, что у многих предприятий производство много лет остается на одном и том же уровне, новых заводов они не строят, новые линии не закупают. При этом некоторые из них год от года выдают на-гора все более оптимистичные цифры подсчета производительности труда.



И даже если предположить, что этот рост — результат индексации цен, окончательный результат все равно вызывает множество вопросов. Тем более что цены порой не растут, а падают (как было, например, в последний год в агропроме с сахарным песком). Так что объем может приращиваться за счет инфляции, но не кратно же! Если, к примеру, компания производила товара на 2 миллиарда в год — она не может внезапно начать производить на 4 без какой бы то ни было тотальной перестройки производства. Значит, если мы видим такой подозрительный рост производительности, с большой вероятностью это происходит за счет передачи товаров внутри холдингов, а рост оборотов является не таким объективным, как его хотят показать, — объясняет эксперт.

При этом показатель производительности труда есть показатель мощности и эффективности работы предприятия. И если мы видим мощный рост этого индикатора у сплошь закредитованного предприятия, которое работает в минус, или у компании, которая десятилетиями не изменяла технологических схем, значит, что-то в подсчетах нужно менять.

В идеале нужно разрабатывать свои методики расчета для разных категорий производств. То же самое производство майонеза было бы странно сравнивать с выращиванием картофеля — слишком разные факторы будут встраиваться в расширенную формулу. Но в рамках одной индустрии методика расчета производительности труда должна быть единой — лишь тогда результат получится релевантным. При этом в целях ранжирования абсолютный результат не имеет значения — важен лишь относительный. Он дает объективное сравнение внутри конкретного сектора — показывает, каков разброс показателя и с кем соревнуется каждое конкретное предприятие.

Яшенкова считает, что разрабатывать такие методики для анализа производительности труда в разных сферах производства должны специально созданные рабочие группы, причем с наскока это сделать не получится. По ее оценке, на это уйдет не менее полугода.

Как соревноваться с Nestle и Calve на международной арене

О том, зачем в принципе городить огород вокруг внешней оценки производительности на предприятии, особенно если оно успешно работает и быстро развивается, «Реальное время» спросило у Леонида Барышева, генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ». Он отвечает:

«Эссен Продакшн АГ» находится в очень конкурентной сфере — как среди российских производителей, так и в международной среде. Это касается и соусного, и кондитерского производства. Например, в соусном производстве мы сражаемся не только с НМЖК, но и с Heinz, и с Calve. Наши конкуренты — крупные компании, имеющие очень серьезное производственное оборудование. Поэтому, естественно, наша производительность должна быть как минимум не ниже, чем у них, и мы для этого делаем всё. Иначе мы будем неконкурентными на рынке.



«Эссен Продакшн АГ» находится в очень конкурентной сфере — как среди российских производителей, так и в международной среде. Это касается и соусного, и кондитерского производства

Например, если говорить о соусном производстве, то мы организовали компактную площадку с огромным объемом производства. Ее размещение в центре России оптимально с точки зрения логистики. Мы постоянно что-то делаем с целью улучшения производительности труда — например, за счет автоматизации и специальных проектов по бережливому производству. Идет и работа с брендом — у нас огромные вложения в команду и в рекламу.



Еще серьезнее ситуация в кондитерском производстве, поскольку мы на этом рынке — молодой игрок. И если соусы — это более или менее российская игра (в этом секторе российские производители потеснили зарубежных), то в кондитерской сфере обстановка гораздо острее — мы соперничаем с крупнейшими игроками, такими как, например, Nestle и Craft Foods. Мы конкурируем с крупнейшими мировыми игроками и в экспорте. Поэтому вопрос производительности встает очень остро. Сейчас мы можем себе позволить такое же оборудование, как у них, а может быть, даже лучше и новее (в этом плюс относительной молодости нашего производства). Мы покупаем линии у тех же производителей, что и ведущие конкуренты. А дальше вопрос заключается в том, как нужно строить бренд и коммерческие процессы, чтобы достичь той же производительности, что и они. Это долгая работа, а для того чтобы она была эффективной, надо объективно оценивать свое место в отрасли».

Материал подготовлен при участии пресс-службы АО «Эссен Продакшн АГ»