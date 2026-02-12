Новый зерноперерабатывающий комплекс принесет Татарстану 2 млрд рублей дохода

Проект планируют запустить в начале 2028 года, сейчас ведется проектирование

Фото: Динар Фатыхов

Компания «Татнефть» планирует строительство комплекса по глубокой переработке зерна в Татарстане. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров.

Проектная мощность завода составит 500 тыс. тонн в год, при этом для работы потребуется до 1 млн тонн зерна третьего класса ежегодно. По оценке Зяббарова, реализация проекта принесет дополнительный доход в размере 2 млрд рублей.

В настоящее время ведется проектирование комплекса. Срок запуска завода запланирован на начало 2028 года.

Глава Минсельхоза попросил аграриев улучшить качество производимого зерна, так как лишь 10% собранной пшеницы отвечает третьему классу.

Ариана Ранцева