На бесплатную поддержку 55 предприятий Татарстана направят 142 млн рублей

По проекту «Производительность труда» средний экономический эффект для предприятий составляет 20 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В 2026 году к федеральному проекту «Производительность труда» присоединятся 55 новых предприятий Татарстана. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при государственной поддержке.

По данным министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко, компании-участники проекта получают существенную поддержку. Средний экономический эффект для предприятий составляет 20 миллионов рублей.

Участникам проекта предоставляется комплексная поддержка: услуги профессиональных экспертов на безвозмездной основе, обучение персонала современным методам работы, внедрение инструментов бережливого производства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На реализацию проектов в текущем году выделено 142,6 миллиона рублей. Предприятия получат возможность оптимизировать производственные процессы, выявить и устранить потери, а также самостоятельно масштабировать достигнутые результаты в дальнейшем.

Напомним, что Татарстан вошел в топ‑3 регионов по реализации федерального проекта «Производительность труда».

Наталья Жирнова