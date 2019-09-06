Пять китов успеха кондитерского производства

Как за 7 лет стать передовой кондитерской фабрикой России

Как региональный производитель сумел всего за 7 лет встать в один ряд с гигантами российской кондитерской промышленности и что он считает драйверами своего успеха — выясняло «Реальное время». В этом ему помогали главный технолог Александр Рудяк и заместитель директора АО «Эссен Продакшн АГ» по кондитерскому производству Дмитрий Жирнов.

В 2012 году АО «Эссен Продакшн АГ» запустило кондитерское производство. В 2018 году его оборот составил уже 3,9 миллиарда рублей, а по итогам 2019 фабрика планирует выйти на 6 миллиардов. Сегодня кондитерская продукция компании представлена в большинстве федеральных торговых сетей, уже налажены экспортные поставки.





Новейшее оборудование: «Если сравнивать с автопромом, то у нас — Mercedes и BMW»

На производстве запущены уже две очереди: на первой делают глазированные конфеты и полые вафли, вторая сконцентрирована в основном на шоколаде. Александр Рудяк с гордостью показывает цеха — свои владения. Все линии укомплектованы новейшим оборудованием ведущих мировых брендов. Производство максимально автоматизировано: так исключается влияние человеческого фактора на качество продукции.

В оборудование вкладываются большие бюджеты: чтобы реализовать все уникальные технологии и ноу-хау технологов, заказывают ультрасовременные машины.

Александр Рудяк:«Когда мы понимаем, какую линию нужно собрать, то объявляем тендер в соответствии с нашими требованиями и выбираем поставщика по соотношению цена/качество. Больше всего у нас немецкого и голландского оборудования. Например, на линии по производству наших самых успешных на сегодня конфет — «ДаЁжъ» — стоят австрийские печи Franz Haas, глазировочные агрегаты Sollich (Германия), измельчающее оборудование Caotech (Нидерланды). Если сравнивать это все с автопромом, можно считать, что у нас — Mercedes и BMW».

Дмитрий Жирнов считает, что инвестиции в оборудование — одно из главных конкурентных преимуществ АО «Эссен Продакшн АГ». В том числе и за счет этого удалось увеличить денежный оборот за последний год с 3,8 до 6 миллиардов рублей. В расчете на тонну продукции рост чуть меньше: ожидается, что за год производство прибавит 44%. Это связано с тем, что вторая очередь производства сориентирована на шоколадные конфеты, стоимость которых выше. Планируется, что всего здесь будет семь линий. На сегодняшний день четыре из них уже работают, выпуская примерно по тонне шоколадных конфет в час. Пятая линия будет запущена в начале осени, еще две — в следующем году.

Вкладываются не только в развитие второй очереди, но и в модернизацию первой: так, в минувшем году в цех поставили два экструдера для производства мультизлаковых снеков и переоборудовали линию под производство нового «хита»: вафельных конфет «ДаЁжь!».

1 / 14 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Жирнов поясняет: «Покупатель постоянно хочет чего-то новенького, и мы должны совершенствовать и ротировать свои продукты — а соответственно, и изменять производственные линии. Поэтому при проектировании линии мы сразу закладываем на ее обслуживание дополнительные инвестиции: оставляем себе несколько степеней свободы, чтобы можно было делать на ней и другие, новые продукты. Выжимать что-то новое из старого оборудования не получится. Таковы реалии рынка».

Отбор ингредиентов: «Мы так же строги с поставщиками, как ГИБДД — с водителями»



Чтобы делать качественный продукт, который будет востребован рынком, на кондитерском производстве АО «Эссен Продакшн АГ» строго подходят к качеству сырья.

Начинки и глазури здесь производят самостоятельно. Главный технолог объясняет эту необходимость так:

«Я всегда знаю, по какой рецептуре и из чего у нас сделана начинка. Плюс она всегда свежая. А предприятия, которые закупают полуфабрикаты, привозят их цистернами. Остаток в такой емкости постоянно болтается: получается, что неизвестно, сколько дней назад его сделали и можно ли вообще это использовать».

Производственные линии оборудованы интерактивными мониторами, с которых можно отслеживать, что происходит на каждом узле

К поставщикам ингредиентов предъявляются высокие требования. Технологи «Эссен Продакшн АГ» выезжают на аудит, доказывают свои требования к продукту, и если они не выполняются — с этим поставщиком договор не заключается. Более того, лабораторную проверку проходит каждая партия сырья даже от постоянных партнеров, будь то сухое молоко, мука или кондитерские жиры. Сложнее всего отбирать поставщиков молокопродуктов:

Александр Рудяк: «Молоко — это самый проблемный вид сырья, его фальсифицируют чаще всего. Мы защищаем себя тотальным лабораторным контролем. На производстве мы никогда не используем цельное молоко, потому что знаем: такого количества ни у кого физически нет. Изначально во все наши рецептуры заложено обезжиренное молоко, его сложнее сфальсифицировать искусственными жирами. Мы так же строги с поставщиками, как ГИБДД — с водителями».

На предприятии работает собственная специализированная лаборатория. Инженеры-химики проверяют каждую поставку сырья.

Маркетинг и продукт: «Не надо оперировать категориями советского и постсоветского мышления»

Возможность предложить конечному потребителю что-то новое — ключевой фактор успешного развития кондитерского производства. Об этом единодушно говорят и технолог, и заместитель директора. Это та область, где человек хочет чего-то нового, а чего — он зачастую и сам не знает. Покупка совершается на эмоциях, и главная задача технологов — эту эмоцию угадать, придумать новую конфету, построить под нее линию и разработать технологию.

И даже если идея «выстреливает», никто не сможет спрогнозировать, сколько продлится эта любовь. Ведь колебания потребительских предпочтений на рынке сладостей — вещь непредсказуемая. Мария Яшенкова, директор компании «Bright Consulting», которое работает с «Эссен Продакшн АГ», замечает:

«Даже Snickers при их огромных бюджетах все равно имеет свой цикл жизни. Конечно же, на спрос сильно влияет рекламная кампания: например, когда «Эссен Продакшн АГ» запустило широкую федеральную рекламу конфеты «35», это ожидаемо привело к росту продаж. Реклама может поддержать объем продаж, но в любом случае угадать, что больше понравится потребителю, — лотерея. Те же Snickers не имеют права на ошибку: это будет позор на весь мир. А новая компания может себе позволить экспериментировать: и оборудование, и маркетинг это позволяют».

Постоянно придумывать новое, предлагать уникальные вкусы, расширять ассортиментную линейку — фирменный стиль АО «Эссен Продакшн АГ». В этом здесь видят огромные возможности: при среднем росте рынка на 3% в год «Эссен» прибавляет 44%.

Дмитрий Жирнов: «Конечно, наш рост идет благодаря тому, что мы отбираем рынок у других кондитеров. Многие крупные игроки падают за счет того, что их продукт устаревает морально: для молодого человека конфета «как в Советском Союзе» уже не вызывает того умиления, которое испытывает его мама. Он видит в ней что-то стародавнее и несовременное. В кондитерском производстве нельзя оперировать категориями советского и постсоветского мышления: нужно ловить хайп и придумывать новое, новое и новое».

Яркий пример такого хайпа — конфета «ДаЁжь». Ей всего три месяца, но она уже становится флагманом продаж фабрики. Команда АО «Эссен Продакшн АГ» считает, что в ней удачно сошлись все звезды сразу. Она достаточно большая, чтобы ею перекусить, но достаточно легкая, чтоб можно было съесть сразу несколько. В ней реализована уникальная технология, ноу-хау компании, позволяющая сохранить вафлю хрустящей, несмотря на обильную карамельную заливку. У нее цепкое и неоднозначное название:

«Каждый в нем видит свое. Молодежь — тусовку, ребенок — ёжика, взрослый — повод зацепиться глазом. Эта конфетка мощно «выстрелила» на рынке. А мы тем временем продолжаем придумывать что-то новое, и у нас уже есть очень интересные идеи на будущее, а что именно — пока секрет».

Конфета «ДаЁжъ!" за три месяца стала хитом

Агрессивная экспансия в торговые сети: «Мы можем покрыть все их потребности»

Через три года запланировано вывести компанию на оборот в 10 миллиардов рублей. Пока темпы роста впечатляют: ввод второй линии позволил прибавить и в миллиардах рублей, и в тоннах. Дмитрий Жирнов утверждает, что мощности фабрики уже в следующем году позволят произвести продукции на 10 миллиардов. Вопрос только в том, как это продать.

Решается этот вопрос самым очевидным образом: экспансией в федеральные сети. Большую часть рынка продуктового ретейла сегодня занимают именно сетевые игроки. Они же за счет собственных логистических центров способны распространить продукт так, чтобы о нем знали во всех регионах страны. Дело за малым: попасть на полку федерального ретейлера.

Большинство мелких производителей, пытаясь сделать это, натыкаются на непрошибаемую стену: не могут обеспечить тех объемов отгрузки, которые нужны, чтобы обеспечить все магазины сети, во всей стране. У АО «Эссен Продакшн АГ» такой проблемы не стоит. Если в минувшем году они отгрузили ретейлерам 43 тысячи тонн, то в этом будет произведена 61 тысяча. Этого хватает с лихвой. Александр Рудяк говорит, что мощность линий позволяет уже сейчас, еще до введения в строй двух новых линий второй очереди, производить до 150 тонн сладкой продукции в сутки.

Дмитрий Жирнов: «Мы сосредоточили свои усилия на федеральных ретейлерах. Попадать туда можно по-разному: какую-то продукцию они ставят на полки благодаря рекламе, а что-то нравится им самим. Важно, что при наших масштабах производства мы можем покрыть все их потребности разом».

Персонал: «Лучше иметь меньше людей, но квалифицированных и высокооплачиваемых»



Учитывая курс на автоматизацию и повышение производительности труда, сотрудников на производстве немного, зато большинство из них имеет высокую квалификацию. Сложность оборудования предполагает, что оператор линии может справиться с неполадками, быстро устранить сбой и отлично ориентируется в технологических параметрах. Дмитрий Жирнов убежден: «Лучше иметь меньше людей, но высокооплачиваемых и квалифицированных. Это влияет и на производительность труда, и на качество, и на моральный климат, и на все остальное. Это тоже залог нашего успеха: мы постоянно боремся за производственный персонал».

Производственный персонал обучают работе со сложным оборудованием

Производительность труда действительно очень высока: современные линии позволяют довести ее до 13 миллионов в год на одного сотрудника, занятого на производстве. При этом в цеху на смене работают совсем немного людей: линия по производству «ДаЁжь» требует участия 14 человек, большая часть из которых занята на упаковке конфет в коробки и на развесе. На шоколадных линиях заняты в среднем по 10 человек. Больше всего сотрудников работают на упаковке снеков: 18 человек. И это беспрецедентно много для такого производства. Но экструзионные машины стоят около 650 тысяч евро, а инвестиции в упаковочную машину составили бы до миллиона.

Сегодня кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» — одно из самых динамично развивающихся в России. Леонид Барышев, генеральный директор предприятия, недавно озвучил амбициозный план: со временем войти в тройку крупнейших кондитеров России.



Партнерский материал