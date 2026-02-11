Алексей Песошин поблагодарил нижнекамское предприятие СИБУРа за реализацию социальных проектов

В Нижнекамске состоялось заседание районного совета по социально-экономическому развитию

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

На заседании районного совета по социально-экономическому развитию премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поблагодарил крупнейшие предприятия, формирующие нефтегазохимический комплекс района.

— Нижнекамск — один из ведущих центров экономического роста Татарстана среди городов республики, в числе лидеров по объемам валового территориального продукта, объемам промышленного производства и по уровню средней заработной платы, — добавил премьер-министр РТ. — Порядка 70% экономики муниципалитета формирует нефтегазохимический комплекс. Ваш труд — это основа благополучия республики. Только на промышленных предприятиях формируются источники для пополнения бюджета и выполнения социальных обязательств.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

Алексей Песошин отметил, что СИБУР с 2022 года развивает в городе образовательный кластер химического направления, опираясь на собственные средства и финансирование из бюджета Татарстана.

— Благодаря нашему партнерству преобразился городской лицей химии №35, обновлена начальная школа №7, модернизирован детский эколого-биологический центр, проводится капитальный ремонт колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева, — перечислил премьер-министр.

2025 год ознаменовался открытием в Нижнекамске центра развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ», который замыкает единую систему подготовки специалистов: школа — колледж или университет — предприятие.

Центр оснащен современным учебным оборудованием, включая цифровые лаборатории с VR/AR-технологиями, виртуальные тренажеры и смоделированные в миниатюре заводские установки. Центр рассчитан на обучение 15 тысяч сотрудников компании, а также студентов Нижнекамского химико-технологического института и колледжа нефтехимии и нефтепереработки.

— Благодаря сложившимся партнерским отношениями с крупными промышленными предприятиями, реализуются проекты по формированию комфортной городской среды и развитию социальной инфраструктуры, — отметил глава Нижнекамского района Радмир Беляев. — Это позволяет создать новый современный облик промышленного центра, в котором комфортно жить и растить детей. Модернизация дает видимые результаты — наши ученики и студенты побеждают на самом высоком уровне. 21% наших выпускников получили медали за особые успехи, 13 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Нижнекамск занимает 3-е место по Татарстану по результативности на олимпиадах для школьников.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

В Татарстане компания реализует масштабную инвестиционную программу с общим объемом финансирования 600 млрд рублей до 2028 года, которая позволит создать в Татарстане 3000 высокотехнологичных рабочих мест. Республиканские предприятия компании поддерживают еще около 300 тысяч рабочих мест в экономике России.

На заседании отметили инфраструктурные проекты компании. В их числе модернизация поликлиники для нефтехимиков, инвестиции в обновление спортивных объектов.