В Татарстане с помощью дронов обработали 40 тысяч гектаров сельхозугодий

Для сравнения: самоходные опрыскиватели работали на площади 4,2 миллиона гектаров

Фото: Динар Фатыхов

На выставке «Казань Агро — 2026» обсудили применение беспилотных технологий в агропромышленном комплексе республики. По итогам 2025 года дронами было обработано 40,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Параллельно самоходные опрыскиватели работали на площади 4,2 миллиона гектаров.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Каримов подчеркнул эффективность использования беспилотных летательных аппаратов в аграрном секторе.

— Использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве не только сокращает трудозатраты, но и существенно повышает эффективность агрономических работ, что особенно актуально в условиях изменения климата и необходимости оптимизации использования ресурсов, — сказал Марат Каримов.

Напомним, что еще в 2024 году казанская компания получила сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства, а в сентябре 2025 года Татарстан возглавил рейтинг цифровой трансформации АПК России.

Наталья Жирнова