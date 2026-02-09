Татарстанский Ми-8 спас 7-летнюю девочку в Приморье

Перелет на вертолете, который производится на казанском заводе, занял менее часа при расстоянии около 200 километров

В Приморском крае проведена экстренная эвакуация тяжело травмированной девочки с помощью санитарной авиации, сообщает пресс-служба «Ростеха». Ребенок получил серьезную травму в области сердца и был экстренно госпитализирован в местную больницу села Черниговка, где врачи провели операцию и стабилизировали ее состояние.

Для дальнейшего лечения потребовалась срочная транспортировка в краевую клиническую больницу. Перелет на вертолете Ми-8, который производится на казанском заводе, занял менее часа при расстоянии около 200 километров.

РКБ Минздрава Татарстана планирует заключить уже второй контракт на поставку услуг медицинской авиации для оказания скорой специализированной медицинской помощи. Общий объем финансирования на эти цели достигает 160 млн рублей.

Наталья Жирнова