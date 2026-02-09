Новости промышленности

«Башнефть» может попасть под новые санкции ЕС

20:47, 09.02.2026

Согласно информации агентства Reuters, ссылающегося на рабочий документ дипломатической службы ЕС, в санкционный список попадет в том числе НПЗ в Туапсе

Фото: Максим Платонов

Европейский союз планирует включить компанию «Башнефть» и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов в новый пакет ограничительных мер. Согласно информации агентства Reuters, ссылающегося на рабочий документ дипломатической службы ЕС, в санкционный список попадет в том числе НПЗ в Туапсе.

В случае принятия 20-го пакета санкций европейский бизнес, включая компании, занимающиеся перевозкой нефти, будет обязан прекратить любые деловые контакты с «Башнефтью» и включенными в список нефтеперерабатывающими заводами.

Ожидается, что Еврокомиссия утвердит новый пакет ограничительных мер к 24 февраля.

Наталья Жирнова

