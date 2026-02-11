Продукция АПК Татарстана поставляется почти в 50 стран мира

Основу экспортного портфеля региона составляют различные виды масел

Фото: Динар Фатыхов

Агропромышленный комплекс Татарстана демонстрирует активное развитие экспортного направления. 90 участников внешнеэкономической деятельности поставляют татарстанскую продукцию в 49 стран мира, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на специализированной сельскохозяйственной выставке «Казань Агро — 2026».

Основу экспортного портфеля региона составляют различные виды масел — подсолнечное, хлопковое, сафлоровое, рапсовое и горчичное. Кроме того, за рубеж поставляются майонез, соусы, жмыхи и шоколад.

Успехи в экспортной деятельности демонстрирует группа компаний «Вамин». По итогам 2025 года ее оборот достиг 29 млрд рублей. Компания занимает лидирующие позиции в России по производству сыра и является крупнейшим экспортером молочной продукции в Татарстане. Также предприятие лидирует в республике по объемам переработки молока.

Напомним, что экспорт продукции АПК из Татарстана вырос на 14%.

Наталья Жирнова