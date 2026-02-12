Рустам Минниханов обсудил с руководством «Росагролизинга» развитие АПК Татарстана

За время сотрудничества республики и компании в регион было поставлено около 9 тысяч единиц техники

Фото: Максим Платонов

В МВЦ «Казань Экспо» состоялась рабочая встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с гендиректором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Переговоры прошли в рамках итоговой коллегии Минсельхоза РТ.

Главной темой встречи стало развитие сотрудничества между регионом и лизинговой компанией в вопросах обновления технического парка и модернизации агропромышленного комплекса республики с помощью лизинговых механизмов.

Рустам Минниханов подчеркнул лидирующие позиции Татарстана по объемам поставок сельхозтехники через «Росагролизинг». За время сотрудничества в регион было поставлено около 9 тысяч единиц техники, что существенно укрепило материально-техническую базу местных сельхозпредприятий.

В ходе встречи раис Татарстана также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества. Планируется приобретение через «Росагролизинг» техники не только для сельского хозяйства, но и для дорожного хозяйства и коммунальных служб республики.

Напомним, что объем сельхозпродукции Татарстана вырос на 7,3% и составил более 400 млрд рублей.

Наталья Жирнова