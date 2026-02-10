Татарстанстат отчитался о росте промпроизводства на 10% за год

За январь — декабрь 2025 года показатель составил 109,9% к аналогичному периоду 2024 года

Фото: Реальное время

Индекс промышленного производства в России в декабре 2025 года составил 106,7% к декабрю 2024 года, а за январь — декабрь 2025 года — 109,9%. По сравнению с ноябрем 2025 года показатель достиг 109,0%, сообщил Татарстанстат.

Рост производства в декабре зафиксирован в обрабатывающих отраслях (+8,7%), энергетическом секторе (+9,6%), добыче полезных ископаемых (+1,7%) и в сферах водоснабжения и утилизации отходов (+2,8%). Наибольший рост за месяц показали ремонт машин и оборудования (+49,9%), производство электрического оборудования (+44,9%) и прочих готовых изделий (+18,5%).

Снижение объемов производства в декабре отмечено в производстве машин и оборудования (-59,9%), автотранспортных средств (-38,2%), одежды (-37,4%), резиновых и пластмассовых изделий (-34,3%) и лекарственных средств (-33,1%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За январь — декабрь 2025 года обрабатывающие производства выросли на 16,4%, производство прочих готовых изделий — на 18,8%, ремонт машин и оборудования — на 20,7%. Снижение за год наблюдалось в производстве одежды (-25,3%), мебели (-18,6%), автотранспортных средств (-13,9%) и добыче прочих полезных ископаемых (-15,9%).

Ранее «Реальное время» писало, что задолженность предприятий Татарстана превысила 1,5 трлн рублей.

Ариана Ранцева