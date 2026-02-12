Объем сельхозпродукции Татарстана вырос на 7,3% и составил более 400 млрд рублей

Без господдержки рентабельность отрасли составляет 6%, с ней — 10,5%

Фото: Реальное время

В Татарстане объем производства сельскохозяйственной продукции впервые превысил 400 млрд рублей, что на 7,3% больше по сравнению с прошлым годом в сопоставимых ценах. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров на итоговой коллегии ведомства.

Выручка сельхозпредприятий выросла на 12% и составила 256 млрд рублей. Рентабельность производства с учетом господдержки достигла 10,5%, без нее — 6%.

В 2026 году в отрасли планируют увеличить производство молока до 2,4 млн тонн, мяса — до 528 тыс. тонн, яиц — до 1,7 млрд штук.



Ранее «Реальное время» писало, что экспорт продукции АПК из Татарстана вырос на 14%.

Ариана Ранцева