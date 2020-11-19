Список персон

Яшенкова Мария Владимировна

Аудит, консалтинг и юридические услуги
Яшенкова Мария Владимировна
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родилась 9 июля.

Образование

Училась на филологическом факультете Казанского Университета.

Трудовая деятельность

1998 г. — переехала в Москву, где занималась политическим пиаром и консалтингом.
2006 г. — основала в Москве свою компанию Тренинг Lab, в рамках которой занималась корпоративным обучением.
2008-2009 г. — вернулась в Казань, работала над проектами в сфере консалтинга.
2011 г. — основала свою компанию в Казани — BrightConsulting.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, ул. Ульянова-Ленина, 44
  • Телефон: (800) 201-25-76
  • Email: info@brightm.ru
  • Сайт: http://brightconsulting.ru/

Дата последнего обновления: 19.11.2020

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