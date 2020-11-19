Яшенкова Мария Владимировна
Общая информация
Родилась 9 июля.
Образование
Училась на филологическом факультете Казанского Университета.
Трудовая деятельность
1998 г. — переехала в Москву, где занималась политическим пиаром и консалтингом.
2006 г. — основала в Москве свою компанию Тренинг Lab, в рамках которой занималась корпоративным обучением.
2008-2009 г. — вернулась в Казань, работала над проектами в сфере консалтинга.
2011 г. — основала свою компанию в Казани — BrightConsulting.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул. Ульянова-Ленина, 44
- Телефон: (800) 201-25-76
- Email: info@brightm.ru
- Сайт: http://brightconsulting.ru/
Дата последнего обновления: 19.11.2020