Яшенкова Мария Владимировна

Общая информация

Родилась 9 июля.

Образование

Училась на филологическом факультете Казанского Университета.



Трудовая деятельность

1998 г. — переехала в Москву, где занималась политическим пиаром и консалтингом.

2006 г. — основала в Москве свою компанию Тренинг Lab, в рамках которой занималась корпоративным обучением.

2008-2009 г. — вернулась в Казань, работала над проектами в сфере консалтинга.

2011 г. — основала свою компанию в Казани — BrightConsulting.

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