Росимущество выделило «Татнефти» земли под строительство завода ТФК за 109 млрд рублей
Реализация предприятия позволит создать 300 новых рабочих мест
Федеральное агентство по управлению госимуществом передало компании «Татнефть» земельные участки для строительства завода терефталевой кислоты в Татарстане. Об этом сообщил руководитель Росимущества Вадим Яковенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Площадь переданных территорий составляет около 49 гектаров. На этой территории планируется возведение предприятия по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов для моторных топлив.
Яковенко сообщил, что проект предполагает значительные инвестиции — около 109 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 300 новых рабочих мест. Запуск производства намечен на 2029 год.
Известно, что завод будет производить терефталевую кислоту мощностью 1 миллион тонн в год на базе НПЗ «ТАНЕКО». Помимо основного продукта, предприятие будет выпускать 347 тысяч тонн параксилола и 450 тысяч тонн полиэтилентерефталата ежегодно.
Напомним, ранее источник ТАСС сообщал, что Росимущество уволит главу управления по Татарстану и Ульяновской области.
