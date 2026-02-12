Росимущество выделило «Татнефти» земли под строительство завода ТФК за 109 млрд рублей

Реализация предприятия позволит создать 300 новых рабочих мест

Фото: Динар Фатыхов

Федеральное агентство по управлению госимуществом передало компании «Татнефть» земельные участки для строительства завода терефталевой кислоты в Татарстане. Об этом сообщил руководитель Росимущества Вадим Яковенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Площадь переданных территорий составляет около 49 гектаров. На этой территории планируется возведение предприятия по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов для моторных топлив.

Яковенко сообщил, что проект предполагает значительные инвестиции — около 109 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 300 новых рабочих мест. Запуск производства намечен на 2029 год.

Известно, что завод будет производить терефталевую кислоту мощностью 1 миллион тонн в год на базе НПЗ «ТАНЕКО». Помимо основного продукта, предприятие будет выпускать 347 тысяч тонн параксилола и 450 тысяч тонн полиэтилентерефталата ежегодно.

Наталья Жирнова