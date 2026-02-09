Мировой рынок чипов достиг $791 млрд — это рекорд

По итогам 2025 года объем продаж полупроводников достиг исторического максимума, составив $791,7 миллиарда. Это на 25,6% больше показателей предыдущего года, сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

Особенно хорошими оказались результаты последнего квартала: объем поставок составил $236,6 миллиарда, что на 37,1% превышает показатели четвертого квартала 2024 года. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 13,6%. Декабрь 2025 года также продемонстрировал положительную динамику: реализация чипов увеличилась на 2,7% по сравнению с ноябрем, достигнув отметки в $78,88 млрд.

В Северной и Южной Америке продажи выросли на 30,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 45%, а в Китае — на 17,3%. В Европе зафиксирован рост на 6,3%. При этом в Японии наблюдалось снижение на 4,7%.

По прогнозам президента и главного исполнительного директора SIA Джона Ньюфера, в 2026 году объем продаж полупроводников может достичь $1 трлн. Такой рост обусловлен растущим спросом на современные технологии, включая искусственный интеллект, «интернет вещей», 6G и системы автономного вождения.

Напомним, что недавно в России создали отечественное оборудование для производства микрочипов.

Наталья Жирнова