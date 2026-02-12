Продажи пива в Татарстане откатились к уровню 2018 года

В 2025 году в Татарстане продали 16 млн декалитров пенного напитка

Фото: Артем Дергунов

Объемы розничных продаж пива в Татарстане в 2025 году составили 16,2 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакрегулирования. Похожие результаты последний раз фиксировались в республике в 2018 году. Общие объемы розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в Татарстане составили 19 млн дал, или на 21% ниже значения 2024 года.

Если принять за среднюю цену одного литра пива в Татарстане в марте 2025 года 152 рубля, о чем говорили исследования, то с учетом ежемесячного индекса потребительских цен можно рассчитать примерный объем продаж пива в денежном эквиваленте. Примерные расчеты показывают, что в 2024 году в Татарстане пива продали на 29 млрд рублей, а годом позже — уже на 24,8 млрд. Снижение продаж составило 14,33% даже с учетом инфляции.

Совершенно по-другому складывается картина оптовых продаж. Падением для рынка ознаменовался 2024 год, но уже в 2025-м продажи восстановились и даже установили новый за последние девять лет рекорд — 38,8 млн декалитров пива и 43,9 млн декалитров с учетом пивной продукции, сидра, пуаре и медовухи.

Артем Гафаров