Минсельхоз Татарстана просит возобновить субсидии на молоко

Снижение закупочных цен с 47 до 32 рублей за литр ежедневно приносит убытки в 10 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров обратился с просьбой возобновить субсидии на производство молока для крупных и средних производителей. Об этом он заявил на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, которая проходит в «Казань-Экспо» с участием замминистра сельского хозяйства РФ Некрасова.

По словам Зяббарова, это необходимо на фоне снижения закупочных цен на сырое молоко с 47 до 32 рублей за литр, что ежедневно приводит к потерям в 10 млн рублей. Поддержал его глава Кукморского района Сергей Димитриев.

Федеральная субсидия на 1 литр товарного молока была отменена с 1 января 2026 года. Теперь ее могут получать только малые хозяйства с оборотом до 800 млн рублей. Участники рынка отмечают, что рентабельность производства сократится с 35 до 27%.

Ранее «Реальное время» писало, что Казахстан стал главным импортером российской молочной продукции.

Ариана Ранцева