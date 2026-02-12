«Интерфакс»: Aurus опроверг информацию о продолжительной остановке производства в Елабуге

По словам пресс-службы компании, на производственной площадке сейчас ведутся работы по обновлению производственных процессов в рамках программы индустриализации

Фото: Динар Фатыхов

Российский автопроизводитель Aurus сообщил «Интерфаксу» о проведении модернизации на заводе в Елабуге, после которой производство автомобилей будет возобновлено. Ранее в СМИ появилась информация, что производство остановилось до марта 2026 года.

По информации пресс-службы компании, на производственной площадке сейчас ведутся работы по обновлению производственных процессов в рамках программы индустриализации. В частности, предприятие готовится к выпуску новой модели автомобиля.

— После завершения необходимых технологических и организационных процессов работа производственной площадки Aurus будет продолжена в штатном режиме, — заявили в пресс-службе.

Производственный план на 2026 год реализуется в установленные сроки и соответствует намеченным показателям. Руководство Aurus также подтвердило выполнение всех социальных обязательств перед сотрудниками предприятия. После завершения модернизации завод продолжит работу в штатном режиме.

Ранее «Газпром тех» стал основным акционером производителя люксовых автомобилей Aurus.

Наталья Жирнова