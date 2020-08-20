Список персон

Сабиров Ильхам Наилевич

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 7 марта 1961г. в д. Дусюм Арского района.

Образование

1983 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького;

2002 г. — окончил Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова.

Трудовая деятельность

1983 г. — инженер-технолог Атнинского отделения «Сельхозтехника», Арский район, с. Б.Атня;

1985-1988 гг. — главный инженер колхоза «Татарстан» Арского района;

1988 г. — заместитель управляющего по ТО МТП Арского п/о «Райсельхозтехника»;

1988-1998 гг. — генеральный директор ОАО «Арский элеватор» в р.п. Арск;

1998-2001 гг. — глава администрации Арского района р.п. Арск;

2001-2004 гг. — генеральный директор ОАО «Холдинговая Компания «Татзернопродукт», г. Казань;

2004 г. — генеральный директор ООО «Агросинтез», г.Казань.

С 2014 г. — председатель кооператива СССПКСТ «ЧУЛПАН».

С 2016 г. — директор ООО «АСЗ».

Работа на должности главного инженера ОАО ХК «Татнефтепродукт».

С 2017 г. — генеральный директор АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ».

Заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2011 г.).

Депутат Государственного совета РТ (1999-2003).

Награды:

Благодарственное письмо Президента РТ (2008г.), медаль «В память 1000-летия Казани» (2008г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422010, Арский р-н, г. Арск, ул. Нефтебаза, 1
  • Телефон: (84366) 3-52-55
  • Email: arsk@tatnp.ru
  • Сайт: www.tatnp.ru

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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