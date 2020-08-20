Сабиров Ильхам Наилевич
Общая информация
Родился 7 марта 1961г. в д. Дусюм Арского района.
Образование
1983 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького;
2002 г. — окончил Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова.
Трудовая деятельность
1983 г. — инженер-технолог Атнинского отделения «Сельхозтехника», Арский район, с. Б.Атня;
1985-1988 гг. — главный инженер колхоза «Татарстан» Арского района;
1988 г. — заместитель управляющего по ТО МТП Арского п/о «Райсельхозтехника»;
1988-1998 гг. — генеральный директор ОАО «Арский элеватор» в р.п. Арск;
1998-2001 гг. — глава администрации Арского района р.п. Арск;
2001-2004 гг. — генеральный директор ОАО «Холдинговая Компания «Татзернопродукт», г. Казань;
2004 г. — генеральный директор ООО «Агросинтез», г.Казань.
С 2014 г. — председатель кооператива СССПКСТ «ЧУЛПАН».
С 2016 г. — директор ООО «АСЗ».
Работа на должности главного инженера ОАО ХК «Татнефтепродукт».
С 2017 г. — генеральный директор АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ».
Заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2011 г.).
Депутат Государственного совета РТ (1999-2003).
Награды:
Благодарственное письмо Президента РТ (2008г.), медаль «В память 1000-летия Казани» (2008г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422010, Арский р-н, г. Арск, ул. Нефтебаза, 1
- Телефон: (84366) 3-52-55
- Email: arsk@tatnp.ru
- Сайт: www.tatnp.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020