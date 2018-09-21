Bulldozer Group планирует открыть в Казани еще один ресторан

Крупнейший ресторанный холдинг Bulldozer Group, который управляет заведениями в России, Украине, Казахстане и Арабских Эмиратах планирует открыть в Казани ресторан под брендом «Тануки». Об этом президент компании Александр Орлов рассказал «Реальному времени» на официальном открытии LETO в парке Горького.

«Мы думаем над этим. «Тануки» точно планируем», — говорит президент холдинга.

Когда в столице Татарстана появится второе заведение Bulldozer Group, он не уточнил. По его словам, они довольны результатами работы первого ресторана в Татарстане.

«До Казани как-то руки не доходили, сейчас дошли, и мы очень довольны. Не ожидали даже такого — хороший спрос и люди имеют культуру посещения ресторанов. Много людей, кто разбирается в этом, поэтому очень комфортно здесь работать», — отметил собеседник издания.

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