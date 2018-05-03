Сабиров Рустам Наилович
Общая информация
Генеральный директор ОАО «Холдинговая компания „Татнефтепродукт“, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился 14 марта в д. Дусюм Арского района ТАССР.
Образование:
1980 — Казанский сельскохозяйственный институт
Трудовая деятельность:
В 1980 — 1982 гг. — инженер автоколонны Атнинского отдела „Сельхозтехники“.
В 1982 г. — начальник пассажирской автоколонны Арского АТП.
В 1982 — 1985 гг. — инструктор сельскохозяйственного отдела Арского райкома КПСС.
В 1985 — 1998 гг. — директор ОАО „Арскнефтепродукт“.
С января 1998 г. — генеральный директор ОАО ХК „Татнефтепродукт“.
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, член Комитета по экологии, природным ресурсам и землепользованию.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Астрономическая 5/19
- Телефон: (843) 292-53-07
- Email: root@tatnp.ru
- Сайт: www.tatnp.ru
Дата последнего обновления: 03.05.2018