Bulldozer в Казани: «Здесь публика, скажем так, более платежеспособная»

Один из крупнейших в России рестораторов Александр Орлов о сотрудничестве с Тимати и Светлаковым и различиях между Москвой и регионами

Фото: Максим Платонов

Накануне в Казани официально открылся ресторан LETO, которым сейчас занимается холдинг Bulldozer Group, известный своими заведениями не только в России, но и в Эмиратах, Казахстане, на Украине. Корреспондент «Реального времени» не дождалась выступления приглашенной звезды — Глюкозы, но пообщалась с президентом холдинга Александром Орловым, который рассказал о богатых относительно других регионов жителях столицы Татарстана, планах захода на казанский рынок со своими другими заведениями и различиях в объеме инвестиций в тот или иной проект. Подробности — в нашем материале.

«Не ожидали даже такого — хороший спрос»



В июне этого года ресторан LETO в парке Горького в очередной раз поменял владельца — теперь его развитием занимается холдинг Bulldozer Group в сотрудничестве с сыновьями гендиректора ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» братьями Сабировыми. Bulldozer Group известен десятками заведений в России, Казахстане, Эмиратах на Украине и одним в Гонконге. В Казани они решили сделать из «Лета» днем семейный ресторан с детскими активностями, а вечером и ночью — территорию с караоке для более взрослой публики. Накануне с местом решили познакомить журналистов, устроив им пресс-ужин и показав все прелести авторской паназиатской кухни, после чего состоялось официальное открытие заведения с участием Глюкозы.

Основатель и президент холдинга Александр Орлов рассказал «Реальному времени», что изначально они хотели сменить название, но в итоге их убедили, что лучше оставить LETO, поскольку оно уже известно населению. Это заведение стало первым, которое открыл Bulldozer Group в Казани, хотя в других регионах уже не один год существуют такие проекты, как Eshak и «Тануки».

— До Казани как-то руки не доходили, сейчас дошли, и мы очень довольны. Не ожидали даже такого — хороший спрос и люди имеют культуру посещения ресторанов. Много людей, кто разбирается в этом, поэтому очень комфортно здесь работать, — говорит президент холдинга, добавляя, — И город приятный.

Из «Лета» решили сделать днем семейный ресторан с детскими активностями, а вечером и ночью — территорию с караоке для более взрослой публики



О вложенных в проект инвестициях собеседник издания умалчивает, хотя отмечает, что в целом объемы сопоставимы со столичными мерками.

— На самом деле, что в регионах, что в Москве, построить ресторан стоит одинаково. Даже бывает, что в регионе дороже, потому что нет квалифицированных специалистов, например, по мебели — много что мы изготавливаем в Москве. Кроме того, все стоит дороже, поэтому если взять все вместе – то примерно одни затраты на открытие ресторана в столице, в Казани и в Казахстане, — комментирует бизнесмен.

По сравнению с другими регионами России, по его словам, в Казани все довольно неплохо.

— Здесь побогаче будет и публика, скажем так, более платежеспособная, — отмечает Орлов. Несмотря на то, что в городе открывается много новых мест и наблюдается большая конкуренция, рынок он называет хорошим.

На очереди «Тануки»

Сейчас в Bulldozer Group задумались над тем, чтобы открыть в Казани другие свои рестораны, уже под известными брендами.

— Мы думаем над этим. «Тануки» точно планируем, — говорит президент холдинга. Правда, пока о конкретных сроках не распространяется.

Вместе с тем планов по дальнейшей экспансии рынка в регионах у ресторанной империи нет, поскольку в ближайшем будущем Орлов собирается запускать другие проекты в Дубаях, Саудовской Аравии, Узбекистане и Москве.

Различий в ведении бизнеса в разных странах он не видит, отмечая, что везде он идет успешно. Впрочем, в России холдинг не заметил и экономического кризиса. Говоря об этом, Орлов, первый ресторан которого открылся еще в 1998 году, лишь вспоминает, что раньше публика была менее искушенной.

Журналистам показали все прелести авторской паназиатской кухни

Рестораны со Светлаковым и фитнес-клуб с Тимати

В общении Александр Орлов сдержан и лаконичен. При этом помимо десятков ресторанов у него есть другие проекты, далекие от кухни, но близкие к известным людям. Например, с брендом Black Star они сейчас занимаются открытием фитнес-клуба. Кстати, бургеры бизнесмен ест редко, но о заведениях Тимати отзывается хорошо, называя их отличным проектом.

Кроме того, из уже реализованных и довольно успешно существующих проектов, связанных с общепитом, у него совместная с Сергеем Светлаковым сеть восточных ресторанов Eshak.

— Я занимался продюсированием кино, он тоже был продюсером и автором сценария нашего совместного фильма. В процессе мы как-то так подружились и решили открыть ресторан, — рассказывает Орлов.

О своих звездных партнерах он говорит обыденным тоном, чуть позже добавляя, что помимо фитнес-клуба и новых помпезных ресторанов он подумывает открыть сеть шаурмечных, первые из которых появятся в Москве.





1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов