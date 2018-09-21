Bulldozer в Казани: «Здесь публика, скажем так, более платежеспособная»
Один из крупнейших в России рестораторов Александр Орлов о сотрудничестве с Тимати и Светлаковым и различиях между Москвой и регионами
Накануне в Казани официально открылся ресторан LETO, которым сейчас занимается холдинг Bulldozer Group, известный своими заведениями не только в России, но и в Эмиратах, Казахстане, на Украине. Корреспондент «Реального времени» не дождалась выступления приглашенной звезды — Глюкозы, но пообщалась с президентом холдинга Александром Орловым, который рассказал о богатых относительно других регионов жителях столицы Татарстана, планах захода на казанский рынок со своими другими заведениями и различиях в объеме инвестиций в тот или иной проект. Подробности — в нашем материале.
«Не ожидали даже такого — хороший спрос»
В июне этого года ресторан LETO в парке Горького в очередной раз поменял владельца — теперь его развитием занимается холдинг Bulldozer Group в сотрудничестве с сыновьями гендиректора ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» братьями Сабировыми. Bulldozer Group известен десятками заведений в России, Казахстане, Эмиратах на Украине и одним в Гонконге. В Казани они решили сделать из «Лета» днем семейный ресторан с детскими активностями, а вечером и ночью — территорию с караоке для более взрослой публики. Накануне с местом решили познакомить журналистов, устроив им пресс-ужин и показав все прелести авторской паназиатской кухни, после чего состоялось официальное открытие заведения с участием Глюкозы.
Основатель и президент холдинга Александр Орлов рассказал «Реальному времени», что изначально они хотели сменить название, но в итоге их убедили, что лучше оставить LETO, поскольку оно уже известно населению. Это заведение стало первым, которое открыл Bulldozer Group в Казани, хотя в других регионах уже не один год существуют такие проекты, как Eshak и «Тануки».
— До Казани как-то руки не доходили, сейчас дошли, и мы очень довольны. Не ожидали даже такого — хороший спрос и люди имеют культуру посещения ресторанов. Много людей, кто разбирается в этом, поэтому очень комфортно здесь работать, — говорит президент холдинга, добавляя, — И город приятный.
О вложенных в проект инвестициях собеседник издания умалчивает, хотя отмечает, что в целом объемы сопоставимы со столичными мерками.
— На самом деле, что в регионах, что в Москве, построить ресторан стоит одинаково. Даже бывает, что в регионе дороже, потому что нет квалифицированных специалистов, например, по мебели — много что мы изготавливаем в Москве. Кроме того, все стоит дороже, поэтому если взять все вместе – то примерно одни затраты на открытие ресторана в столице, в Казани и в Казахстане, — комментирует бизнесмен.
По сравнению с другими регионами России, по его словам, в Казани все довольно неплохо.
— Здесь побогаче будет и публика, скажем так, более платежеспособная, — отмечает Орлов. Несмотря на то, что в городе открывается много новых мест и наблюдается большая конкуренция, рынок он называет хорошим.
На очереди «Тануки»
Сейчас в Bulldozer Group задумались над тем, чтобы открыть в Казани другие свои рестораны, уже под известными брендами.
— Мы думаем над этим. «Тануки» точно планируем, — говорит президент холдинга. Правда, пока о конкретных сроках не распространяется.
Вместе с тем планов по дальнейшей экспансии рынка в регионах у ресторанной империи нет, поскольку в ближайшем будущем Орлов собирается запускать другие проекты в Дубаях, Саудовской Аравии, Узбекистане и Москве.
Различий в ведении бизнеса в разных странах он не видит, отмечая, что везде он идет успешно. Впрочем, в России холдинг не заметил и экономического кризиса. Говоря об этом, Орлов, первый ресторан которого открылся еще в 1998 году, лишь вспоминает, что раньше публика была менее искушенной.
Рестораны со Светлаковым и фитнес-клуб с Тимати
В общении Александр Орлов сдержан и лаконичен. При этом помимо десятков ресторанов у него есть другие проекты, далекие от кухни, но близкие к известным людям. Например, с брендом Black Star они сейчас занимаются открытием фитнес-клуба. Кстати, бургеры бизнесмен ест редко, но о заведениях Тимати отзывается хорошо, называя их отличным проектом.
Кроме того, из уже реализованных и довольно успешно существующих проектов, связанных с общепитом, у него совместная с Сергеем Светлаковым сеть восточных ресторанов Eshak.
— Я занимался продюсированием кино, он тоже был продюсером и автором сценария нашего совместного фильма. В процессе мы как-то так подружились и решили открыть ресторан, — рассказывает Орлов.
О своих звездных партнерах он говорит обыденным тоном, чуть позже добавляя, что помимо фитнес-клуба и новых помпезных ресторанов он подумывает открыть сеть шаурмечных, первые из которых появятся в Москве.
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