Экспансия «Мушу» и ажиотаж Black Star Burger: обзор «постковидных» открытий в Казани
В крупные ТЦ пришли новые арендаторы, не устрашившись запускать проекты в условиях второй волны пандемии
Как выяснило «Реальное время», невзирая на тяжелые последствия коронакризиса и потрясения в экономике, за весну — лето — осень казанские торговые центры успели обзавестись новыми арендаторами, рестораторы — запустить свежие проекты, а торговые сети — прирасти многочисленными точками. Подробнее о новых игроках рынка, а также экспертных прогнозах на вторую волну пандемии — читайте в обзоре «постковидных» открытий.
«Мега» и «Тандем»: пополнение на фудкорте и возвращение старых брендов
Весной, следом за ограничениями на фоне коронавируса, в казанских ТЦ последовал массовый уход арендаторов. Как удалось выяснить «Реальному времени», MEGA покинули: один из долгожителей — салон красоты Min-o-min, дорогой обувной магазин Carlo Pazolini, бренд одежды Reserved и туроператор Tez tour. Поредел и фудкорт — закрылись рестораны Mama deli, Krutov, «Дюжина» и Chef lobster.Но свято место пусто не бывает, на смену выбывшим пришли новые игроки.
Торговый центр набрал достаточно много новых арендаторов. Так, в MEGA появился магазин женского белья и домашней одежды Etam, обувной магазин Paolo Conte, магазин обуви для подростков Foot control. Если говорить о фудкорте, то в него пришли рестораны Fish & Steak и «Грузинские каникулы».
Единственным крупным закрытием в «Тандеме» стал магазин бытовой техники Polaris, который, к слову, просуществовал совсем недолго — он открылся в декабре 2019 и закрылся весной 2020 на фоне пандемии. В числе новых игроков — мультибрендовый магазин верхней одежды Dios, а также два небольших островка: первый — с аксессуарами Etre, а второй — с парфюмерной продукцией.
Пожалуй, самым громким открытием «Тандема» в этот непростой период стал ресторан Black Star Burger, за развитие которого не побоялся взяться франчайзи из Альметьевска, о чем ранее уже писало «Реальное время».
«Республика» и «Парк Хаус»: ювелирка для детей и элитная посуда
В беседе с корреспондентом «Реального времени» представители администрации ТЦ «Республика» не стали озвучивать бренды, покинувшие торговый центр, однако заверили, что «ушли только маленькие островки, а федералы остались на месте». В числе новичков «Республики» — ювелирный магазин с акцентом на товары для детей «Яхонт Baby», небольшая мастерская «Мастер Минутка», а также зоомагазин Zoki.
На фудкорт торгового центра пришел ресторан японской кухни «Мушу» (который с недавних пор активно взялся за расширение сети), а также проект известного казанского ресторатора Нурислама Шарифулина — ресторан S.LOVE.ЯНЕ с верандой на крыше ТЦ.
Тем временем в ТРК «Парк Хаус» открылся магазин посуды Aura of Bohemia, новая бьюти-студия, а также точка по продаже электронных устройств для курения и островок «Яндекс.Станция». На фудкорте появился новый ресторан грузинской кухни «Гамарджоба». Информацию об ушедших арендаторах в ТЦ раскрывать не стали.
Как уже рассказывало «Реальное время», на площадке нового ТЦ «KazanMall», чье официальное открытие запланировано на декабрь, будут запущены первый в Казани супермаркет бытовой техники и электроники «Технопарк» (1 500 кв. м), пять брендов fashion-якоря проекта — компании LPP — магазины Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp, House. Также в числе новых игроков здесь будет магазин Sisley — первый в России в новой концепции Rich & Raw, хотя сам бренд уже был представлен в Казани до 2015—2016 годов, так что по сути сейчас он переживает второе пришествие в столицу Татарстана.
Торговые сети: комиссионные магазины и эконом-сегмент
Детальную картину по ситуации в торговых сетях нашему изданию представил генеральный директор консалтинговой компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. В числе растущих проектов, по его словам, находятся: комиссионный магазин «Победа», магазин низких цен «Находка» (во многих локациях он пришел на смену «Эссену») и сеть магазинов парфюмерии и косметики «Подружка».
Также Ахмеров фиксирует активное развитие сети магазинов «Светофор» (их план включает в себя открытие не менее 20 магазинов до конца года), «Пятерочка», «Магнит» и недавно зашедшего в Казань сервиса доставки еды «Самокат».
Общепит: «вынужденные» открытия и сокращение «Старого амбара»
Иной позиции, по крайней мере в части общепита, придерживается ресторатор Нурислам Шарифулин, который фиксирует перевес по количеству закрывшихся заведений по сравнению с новыми.
— Закрылось очень много заведений и продолжает закрываться. Мне поступает огромное количество звонков с предложениями взять готовые рестораны в аренду, — рассказал «Реальному времени» эксперт. — Сейчас закрывается «Старый амбар»: насколько я знаю, они продают помещения и хотят остаться арендаторами, однако не каждый на это пойдет. Закрылось много гастробаров, различных кальянных. В целом наблюдается ярко выраженная стагнация по всему рынку.
Рассуждая об открытиях посткарантинного периода, Нурислам Шарифулин, указывает на то, что все они, как правило, были запланированы до пандемии.
Об отсутствии тех, кто решил открыться непосредственно в разгар пандемии, заявляет также исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.
— Открывшиеся проекты, как правило, были запланированы до ковида — когда все было устойчиво и спокойно. Поскольку в эти заведения уже были вложены средства, была необходимость завершить процесс и запуститься. Примеров не так много, и одни из наиболее ярких — это Kekinn, S.LOVE.ЯНЕ и сыроварня Cheeseria, — перечисляет эксперт. — Ушло действительно много игроков, но в основном это были проекты, которые или не так давно открылись, или не докрутили концепцию, или не выдержали экономическую модель. Однако те, кто был на слуху — устояли.
Прогноз на вторую волну: падение трафика и отмена новогодних корпоративов
Говоря о закрытиях, превышающих количество новых проектов, глава Ассоциации рестораторов и отельеров Казани предполагает, что «это еще не конец, учитывая текущую ситуацию с трафиком и посещаемостью, которые напрямую связаны с ростом числа заболевших, а также с информационным фоном».
По мнению Галины Шарафутдиновой, трафик общепита страдает и без введения ограничений — на фоне падения реальных доходов населения. Некоторые игроки уже констатируют падение выручки на 30—40%.
— И не стоит ждать моментального восстановления — на мой взгляд, такая история сохранится и в ноябре. Возможно, что-то изменится в декабре, однако пока идут сплошные отмены банкетов. Практически все брони на ноябрь уже сняты, по новогодним корпоративам на декабрь, повторюсь, идут массовые отказы.
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