Экспансия «Мушу» и ажиотаж Black Star Burger: обзор «постковидных» открытий в Казани

В крупные ТЦ пришли новые арендаторы, не устрашившись запускать проекты в условиях второй волны пандемии

Фото: Лина Саримова

Как выяснило «Реальное время», невзирая на тяжелые последствия коронакризиса и потрясения в экономике, за весну — лето — осень казанские торговые центры успели обзавестись новыми арендаторами, рестораторы — запустить свежие проекты, а торговые сети — прирасти многочисленными точками. Подробнее о новых игроках рынка, а также экспертных прогнозах на вторую волну пандемии — читайте в обзоре «постковидных» открытий.

«Мега» и «Тандем»: пополнение на фудкорте и возвращение старых брендов

Весной, следом за ограничениями на фоне коронавируса, в казанских ТЦ последовал массовый уход арендаторов. Как удалось выяснить «Реальному времени», MEGA покинули: один из долгожителей — салон красоты Min-o-min, дорогой обувной магазин Carlo Pazolini, бренд одежды Reserved и туроператор Tez tour. Поредел и фудкорт — закрылись рестораны Mama deli, Krutov, «Дюжина» и Chef lobster.Но свято место пусто не бывает, на смену выбывшим пришли новые игроки.

Торговый центр набрал достаточно много новых арендаторов. Так, в MEGA появился магазин женского белья и домашней одежды Etam, обувной магазин Paolo Conte, магазин обуви для подростков Foot control. Если говорить о фудкорте, то в него пришли рестораны Fish & Steak и «Грузинские каникулы».

Единственным крупным закрытием в «Тандеме» стал магазин бытовой техники Polaris, который, к слову, просуществовал совсем недолго — он открылся в декабре 2019 и закрылся весной 2020 на фоне пандемии. В числе новых игроков — мультибрендовый магазин верхней одежды Dios, а также два небольших островка: первый — с аксессуарами Etre, а второй — с парфюмерной продукцией.

Пожалуй, самым громким открытием «Тандема» в этот непростой период стал ресторан Black Star Burger, за развитие которого не побоялся взяться франчайзи из Альметьевска, о чем ранее уже писало «Реальное время».

Самым громким открытием «Тандема» в этот непростой период стал ресторан Black Star Burger. Фото: Лина Саримова

«Республика» и «Парк Хаус»: ювелирка для детей и элитная посуда

В беседе с корреспондентом «Реального времени» представители администрации ТЦ «Республика» не стали озвучивать бренды, покинувшие торговый центр, однако заверили, что «ушли только маленькие островки, а федералы остались на месте». В числе новичков «Республики» — ювелирный магазин с акцентом на товары для детей «Яхонт Baby», небольшая мастерская «Мастер Минутка», а также зоомагазин Zoki.

На фудкорт торгового центра пришел ресторан японской кухни «Мушу» (который с недавних пор активно взялся за расширение сети), а также проект известного казанского ресторатора Нурислама Шарифулина — ресторан S.LOVE.ЯНЕ с верандой на крыше ТЦ.

Тем временем в ТРК «Парк Хаус» открылся магазин посуды Aura of Bohemia, новая бьюти-студия, а также точка по продаже электронных устройств для курения и островок «Яндекс.Станция». На фудкорте появился новый ресторан грузинской кухни «Гамарджоба». Информацию об ушедших арендаторах в ТЦ раскрывать не стали.

Как уже рассказывало «Реальное время», на площадке нового ТЦ «KazanMall», чье официальное открытие запланировано на декабрь, будут запущены первый в Казани супермаркет бытовой техники и электроники «Технопарк» (1 500 кв. м), пять брендов fashion-якоря проекта — компании LPP — магазины Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp, House. Также в числе новых игроков здесь будет магазин Sisley — первый в России в новой концепции Rich & Raw, хотя сам бренд уже был представлен в Казани до 2015—2016 годов, так что по сути сейчас он переживает второе пришествие в столицу Татарстана.



На площадке нового ТЦ «KazanMall», чье официальное открытие запланировано на декабрь, будут запущены первый в Казани супермаркет бытовой техники и электроники «Технопарк». Фото: Teamsky/skyscrapercity.com

Торговые сети: комиссионные магазины и эконом-сегмент

Детальную картину по ситуации в торговых сетях нашему изданию представил генеральный директор консалтинговой компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. В числе растущих проектов, по его словам, находятся: комиссионный магазин «Победа», магазин низких цен «Находка» (во многих локациях он пришел на смену «Эссену») и сеть магазинов парфюмерии и косметики «Подружка».

Также Ахмеров фиксирует активное развитие сети магазинов «Светофор» (их план включает в себя открытие не менее 20 магазинов до конца года), «Пятерочка», «Магнит» и недавно зашедшего в Казань сервиса доставки еды «Самокат».

— В принципе, заявки идут: мы закрыли ряд офисных сделок с банками и с IT-сектором. По моей оценке, нет такого, что закрывается больше, чем открывается. Есть и рестораны, и инвесторы, готовые покупать. Я, скорее, вижу дефицит предложения, нежели спроса, — констатирует собеседник издания.

Общепит: «вынужденные» открытия и сокращение «Старого амбара»

Иной позиции, по крайней мере в части общепита, придерживается ресторатор Нурислам Шарифулин, который фиксирует перевес по количеству закрывшихся заведений по сравнению с новыми.

— Закрылось очень много заведений и продолжает закрываться. Мне поступает огромное количество звонков с предложениями взять готовые рестораны в аренду, — рассказал «Реальному времени» эксперт. — Сейчас закрывается «Старый амбар»: насколько я знаю, они продают помещения и хотят остаться арендаторами, однако не каждый на это пойдет. Закрылось много гастробаров, различных кальянных. В целом наблюдается ярко выраженная стагнация по всему рынку.

Рассуждая об открытиях посткарантинного периода, Нурислам Шарифулин, указывает на то, что все они, как правило, были запланированы до пандемии.



— Мы так открыли рестораны Kekinn и S.LOVE.ЯНЕ. Я не слышал, чтобы кто-то начал делать новые проекты — магазины или рестораны — прямо в разгар пандемии. Это маловероятно, поскольку мало кто решится на инвестиции в условиях неопределенности. После того, как ограничения сняли, у всех была другая задача — оптимизировать расходы и выжить, — считает ресторатор.

Об отсутствии тех, кто решил открыться непосредственно в разгар пандемии, заявляет также исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

— Открывшиеся проекты, как правило, были запланированы до ковида — когда все было устойчиво и спокойно. Поскольку в эти заведения уже были вложены средства, была необходимость завершить процесс и запуститься. Примеров не так много, и одни из наиболее ярких — это Kekinn, S.LOVE.ЯНЕ и сыроварня Cheeseria, — перечисляет эксперт. — Ушло действительно много игроков, но в основном это были проекты, которые или не так давно открылись, или не докрутили концепцию, или не выдержали экономическую модель. Однако те, кто был на слуху — устояли.

Прогноз на вторую волну: падение трафика и отмена новогодних корпоративов

Говоря о закрытиях, превышающих количество новых проектов, глава Ассоциации рестораторов и отельеров Казани предполагает, что «это еще не конец, учитывая текущую ситуацию с трафиком и посещаемостью, которые напрямую связаны с ростом числа заболевших, а также с информационным фоном».



— Во всех источниках говорят о том, что необходимо по возможности оставаться дома и не посещать места скоплений людей. Безопасность — это одна из основных человеческих потребностей и это нормально, но для бизнеса это, конечно, ощутимый удар, — комментирует эксперт.

По мнению Галины Шарафутдиновой, трафик общепита страдает и без введения ограничений — на фоне падения реальных доходов населения. Некоторые игроки уже констатируют падение выручки на 30—40%.

— И не стоит ждать моментального восстановления — на мой взгляд, такая история сохранится и в ноябре. Возможно, что-то изменится в декабре, однако пока идут сплошные отмены банкетов. Практически все брони на ноябрь уже сняты, по новогодним корпоративам на декабрь, повторюсь, идут массовые отказы.

