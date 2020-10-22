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Benetton Group вернет в Казань Sisley в новом формате и на новых условиях

00:00, 22.10.2020

Магазин одежды для среднего класса откроется на площадке нового ТЦ KazanMall, новым партнером марки стал предприниматель Адель Ягудин

Benetton Group вернет в Казань Sisley в новом формате и на новых условиях
Фото: retail.ru

Как стало известно «Реальному времени», спустя несколько лет после ухода из Казани в столицу республики вернется магазин дизайнерской одежды Sisley. Изначально владельцы марки из итальянской Benetton Group планировали сосредоточиться на открытии новых магазинов только в Москве и Санкт-Петербурге, не отвлекаясь на регионы. Но для Казани было решено сделать исключение — не в последнюю очередь благодаря настойчивости местного партнера. Это будет вторая попытка закрепить бренд в столице Татарстана — первая потерпела фиаско из-за неудачной локации торговой точки и иного формата, утверждают в московском представительстве марки. Тем временем эксперты ожидаемо настроены скептически, пандемия — не лучшее время для открытия магазинов дорогой одежды в регионах, считают они.

Первый Sisley в концепции Rich & Raw

В феврале этого года итальянская Benetton Group начала открывать в российских столицах магазины Sisley. За три года группа собиралась открыть 20 торговых объектов, сумма инвестиций оценивалась в 1 млрд руб. Очевидно, кампания по продвижению бренда затронула и Казань. Татарстанский предприниматель Адель Ягудин, представляющий компанию по пошиву мужской одежды INDEVER, рассказал «Реальному времени», что заключил соглашение с московским представительством Sisley и откроет магазин марки в Казани.

— Мы открываемся в KazanMall, — сообщил Ягудин. — У нас шикарная локация, мы находимся среди топовых арендаторов на первом этаже в основной торговой линии. У нас 170 квадратов, из которых около 110-115 — торговая площадь. Это будет первый в России магазин Sisley в новой концепции Rich & Raw.

Sisley в Казани представит 80% женской и 20% мужской одежды, рассчитанной в основном на молодежную аудиторию. Значительная часть коллекции — джинсы, а особой «фишкой» станут внутрисезонные «капсулы»: не осень-зима, а отдельные коллекции на ноябрь, декабрь, январь и так далее.

«Мы открываемся в KazanMall», — сообщил Ягудин. Фото: Teamsky / skyscrapercity.com

Почему закрылся магазин на Баумана

Sisley — изначально французский бренд одежды, основанный в 1968 году. В 1974 году был выкуплен итальянской компанией Benetton. Сегодня его стиль определяется как «100-процентно итальянский». Это один из крупнейших игроков в мире моды, ориентированный на запросы молодежи с достатком выше среднего.

Первое пришествие Sisley в Казань состоялось более 10 лет назад. Монобрендовый магазин марки открылся на углу улиц Баумана и Астрономической — в доме №62, по месту «прописки» бренда Benetton, затем перебрался ближе к Кремлю — в дом №50, где в бутике «Парижский дом Д’эЛь» сосредоточились на тот момент более высокие бренды — Max-Mara, Marina Rinaldi.

Однако во второй половине 2010-х магазины Sisley начали закрываться в разных регионах России. В январе 2016-го перестал действовать магазин в Екатеринбурге, а в апреле того же года гендиректор представлявшей марку в Красноярске компании «Завам» Олег Ахрамович объявил тогда журналистам: «Мы приняли решение закрыть магазин, потому что в кризис развивать этот проект стало нерентабельно».

Комментируя «Реальному времени» второе пришествие бренда в Казань, бренд-менеджер в московском представительстве Sisley Артур Захарян не смог вспомнить точную дату закрытия первого магазина в столице Татарстана, но заметил, что в 2015—2016 годах закрылись только нерентабельные магазины:

— Это где-то половина из всех существовавших на тот момент [в России]. Бренд все это время был представлен на российском рынке как и розничными магазинами, так и партнерскими.

Артур Захарян заметил, что в 2015—2016 годах закрылись только нерентабельные магазины. Фото kgs.ru

По его словам, одной из причин закрытия в Казани стала вовсе не экономика, а его местоположение на улице Баумана:

— Дело в том, что на улице люди предпочитают гулять, а не покупать. А торговые точки тогда как раз переходили в торговые центры, куда люди едут за покупками целенаправленно.

Франшизой Sisley в те годы владел бизнесмен Айдар Гатауллин (принадлежавшее ему ООО «Профит» перестало существовать после реорганизации и присоединения к московской фирме в 2014 году). Предприниматель параллельно с Sisley занимался популярной маркой Mango. Также франчайзи было принадлежавшее Гатауллину на паях с ивановским ООО «Спаччо-Б» казанское ООО «Виареджио» (ликвидировано в ходе реорганизации и слияния в 2013 году с московским ООО с говорящим названием «Оскомина»).

Бренд переходит в новый сегмент

Как сообщил Захарян, в 2020 году в Казани запланировано не просто возвращение бренда.

— Тогда, на момент ухода, бренд был в сегменте масс-маркет, сейчас он возвращается в более высоком бридж-сегменте. Это более высокое качество и более высокие цены. А магазин, который будет открываться в KazanMall, — это часть новой глобальной стратегии Sisley — первый в России магазин в новом концепте Rich & Raw. В Москве в новом концепте Sisley откроется только в ноябре.

По словам бренд-менеджера, с переходом бренда в новый сегмент, улучшились и качества тканей, сейчас коллекции состоят преимущественно из натуральных материалов. Планируется, что средняя стоимость изделия составит порядка 6 тысяч рублей, средний чек — 10-11 тысяч.

Татарстан в компании рассматривают как перспективный регион с достаточным количеством клиентов с достатком, позволяющим одеваться в брендовую одежду бридж-сегмента (на стыке прет-а-порте и масс-маркет). А концепт Rich & Raw рассчитан на молодых (относительно — от 25 до 40 лет) и состоявшихся потребителей.

Размер инвестиций в новый магазин Sisley в Казани не раскрывается. Однако представитель бренда уточнил, что открытие обойдется как минимум на 20-30% дороже, чем в предыдущий «заход» бренда в Казань. Впрочем, сомнений в том, что затраты окупятся, у компании ожидаемо нет.

«Если у вас из 10 миллионов осталось восемь, вы не перестанете покупать»

По мнению Аделя Ягудина, пандемия и кризис не оказали существенного влияния на рынок брендовой одежды. «Если люди одевались в более высоком сегменте, не мидл, а лакшери, и у них стало меньше денег, то с большой долей вероятности можно сказать, что они не откажутся от одежды, а с высоких брендов перейдут на более низкие, станут брать ее дешевле», — убежден он.

— Есть, конечно, люди, которые сейчас очень экономят. У них плачевная ситуация, но мы же не об этом говорим. А вот если у вас на карточке было 10 миллионов, а сейчас осталось восемь, вы не перестанете покупать. Есть проблемы, но они решаемы. Казань устала от брендов, которые здесь годами сидят, а Sisley нет давно. Это будет новый ручеек в этом ценовом сегменте, — уверен Ягудин.

Предприниматель верит, что пандемия коронавируса только поспособствует успеху бренда в Казани. Пока границы будут закрыты, привыкшие одеваться за рубежом люди придут в местный ТЦ. Развивать Sisley он намерен параллельно со своими другими бизнес-проектами. Сейчас, по данным «Спарк-Интерфакс», Ягудин вместе с партнером Константином Ефимовым в равных долях владеет ООО «МТР-Казань» — предприятием, которому принадлежит марка INDEVER. Долю в нем Ягудин приобрел три года назад. 2018 год компания завершила с выручкой от продажи в 16,4 млн и чистой прибылью 1,14 млн. Тем временем первым бизнесом молодого предпринимателя были семейные кофейни Cava.

«Не то время, не тот менталитет»

— Конец октября — не самое удачное время для открытия магазина, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с приходом Sisley в Казань генеральный директор консалтинговой компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Сейчас разгар пандемии, и даже состоятельные клиенты не склонны тратиться и ходить по магазинам. Другое дело — Новый год, перед ним все традиционно потянутся за покупками.

Не очень верит в успех проекта Sisley в Казани и дизайнер Надежда Аюпова.

— Я буду очень ждать открытия магазина этого продвинутого бренда, но, боюсь, его ожидает судьба других европейских брендов, которые пришли в Казань с открытием «Меги», однако спустя несколько лет были вынуждены закрыться, — сказала она. — Проблема в том, что евро нынче дорог, поэтому покупателей, которые захотят приобретать эту одежду, окажется мало. У молодых и продвинутых, которые заинтересованы в этом, просто недостаточно денег. А люди состоятельные у нас ориентированы на другие покупки в силу менталитета. У них принято покупать дорогие автомобили, дома и смартфоны, вкладываться в образование детей, покупать хорошую еду, а не модную одежду. Для тех же, кто готов тратиться, есть несколько давно работающих на нашем рынке бутиков с европейскими марками, у них есть наработанные за годы клиенты с достаточно консервативным вкусом, и вряд ли эти клиенты уйдут к Sisley.

— Микс арендаторов разных ценовых категорий дает хороший эффект, — осторожно высказалась о перспективах магазина на новом месте — в KazanMall — полномочный представитель РГУД в Татарстане Елена Стрюкова. — Взять даже казанскую «Мегу» или «Тандем». Положительных примеров много. Для самих арендаторов сегмента выше среднего размещение в крупных ТЦ тоже добавляет узнаваемости бренда. Особенно если такие арендаторы хорошо сгруппированы и удобно расположены в ТЦ. В последнем сомнений не возникает, концепцию делали профессионалы.

Инна Серова
БизнесРозничная торговля Татарстан Ягудин Адель НаилевичАхмеров Мурат Рустэмович

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