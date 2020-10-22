Benetton Group вернет в Казань Sisley в новом формате и на новых условиях

Магазин одежды для среднего класса откроется на площадке нового ТЦ KazanMall, новым партнером марки стал предприниматель Адель Ягудин

Как стало известно «Реальному времени», спустя несколько лет после ухода из Казани в столицу республики вернется магазин дизайнерской одежды Sisley. Изначально владельцы марки из итальянской Benetton Group планировали сосредоточиться на открытии новых магазинов только в Москве и Санкт-Петербурге, не отвлекаясь на регионы. Но для Казани было решено сделать исключение — не в последнюю очередь благодаря настойчивости местного партнера. Это будет вторая попытка закрепить бренд в столице Татарстана — первая потерпела фиаско из-за неудачной локации торговой точки и иного формата, утверждают в московском представительстве марки. Тем временем эксперты ожидаемо настроены скептически, пандемия — не лучшее время для открытия магазинов дорогой одежды в регионах, считают они.



Первый Sisley в концепции Rich & Raw



В феврале этого года итальянская Benetton Group начала открывать в российских столицах магазины Sisley. За три года группа собиралась открыть 20 торговых объектов, сумма инвестиций оценивалась в 1 млрд руб. Очевидно, кампания по продвижению бренда затронула и Казань. Татарстанский предприниматель Адель Ягудин, представляющий компанию по пошиву мужской одежды INDEVER, рассказал «Реальному времени», что заключил соглашение с московским представительством Sisley и откроет магазин марки в Казани.

— Мы открываемся в KazanMall, — сообщил Ягудин. — У нас шикарная локация, мы находимся среди топовых арендаторов на первом этаже в основной торговой линии. У нас 170 квадратов, из которых около 110-115 — торговая площадь. Это будет первый в России магазин Sisley в новой концепции Rich & Raw.



Sisley в Казани представит 80% женской и 20% мужской одежды, рассчитанной в основном на молодежную аудиторию. Значительная часть коллекции — джинсы, а особой «фишкой» станут внутрисезонные «капсулы»: не осень-зима, а отдельные коллекции на ноябрь, декабрь, январь и так далее.

«Мы открываемся в KazanMall», — сообщил Ягудин. Фото: Teamsky / skyscrapercity.com

Почему закрылся магазин на Баумана

Sisley — изначально французский бренд одежды, основанный в 1968 году. В 1974 году был выкуплен итальянской компанией Benetton. Сегодня его стиль определяется как «100-процентно итальянский». Это один из крупнейших игроков в мире моды, ориентированный на запросы молодежи с достатком выше среднего.

Первое пришествие Sisley в Казань состоялось более 10 лет назад. Монобрендовый магазин марки открылся на углу улиц Баумана и Астрономической — в доме №62, по месту «прописки» бренда Benetton, затем перебрался ближе к Кремлю — в дом №50, где в бутике «Парижский дом Д’эЛь» сосредоточились на тот момент более высокие бренды — Max-Mara, Marina Rinaldi.

Однако во второй половине 2010-х магазины Sisley начали закрываться в разных регионах России. В январе 2016-го перестал действовать магазин в Екатеринбурге, а в апреле того же года гендиректор представлявшей марку в Красноярске компании «Завам» Олег Ахрамович объявил тогда журналистам: «Мы приняли решение закрыть магазин, потому что в кризис развивать этот проект стало нерентабельно».

Комментируя «Реальному времени» второе пришествие бренда в Казань, бренд-менеджер в московском представительстве Sisley Артур Захарян не смог вспомнить точную дату закрытия первого магазина в столице Татарстана, но заметил, что в 2015—2016 годах закрылись только нерентабельные магазины:

— Это где-то половина из всех существовавших на тот момент [в России]. Бренд все это время был представлен на российском рынке как и розничными магазинами, так и партнерскими.

Артур Захарян заметил, что в 2015—2016 годах закрылись только нерентабельные магазины. Фото kgs.ru

По его словам, одной из причин закрытия в Казани стала вовсе не экономика, а его местоположение на улице Баумана:

— Дело в том, что на улице люди предпочитают гулять, а не покупать. А торговые точки тогда как раз переходили в торговые центры, куда люди едут за покупками целенаправленно.

Франшизой Sisley в те годы владел бизнесмен Айдар Гатауллин (принадлежавшее ему ООО «Профит» перестало существовать после реорганизации и присоединения к московской фирме в 2014 году). Предприниматель параллельно с Sisley занимался популярной маркой Mango. Также франчайзи было принадлежавшее Гатауллину на паях с ивановским ООО «Спаччо-Б» казанское ООО «Виареджио» (ликвидировано в ходе реорганизации и слияния в 2013 году с московским ООО с говорящим названием «Оскомина»).

Бренд переходит в новый сегмент

Как сообщил Захарян, в 2020 году в Казани запланировано не просто возвращение бренда.

— Тогда, на момент ухода, бренд был в сегменте масс-маркет, сейчас он возвращается в более высоком бридж-сегменте. Это более высокое качество и более высокие цены. А магазин, который будет открываться в KazanMall, — это часть новой глобальной стратегии Sisley — первый в России магазин в новом концепте Rich & Raw. В Москве в новом концепте Sisley откроется только в ноябре.

По словам бренд-менеджера, с переходом бренда в новый сегмент, улучшились и качества тканей, сейчас коллекции состоят преимущественно из натуральных материалов. Планируется, что средняя стоимость изделия составит порядка 6 тысяч рублей, средний чек — 10-11 тысяч.

Татарстан в компании рассматривают как перспективный регион с достаточным количеством клиентов с достатком, позволяющим одеваться в брендовую одежду бридж-сегмента (на стыке прет-а-порте и масс-маркет). А концепт Rich & Raw рассчитан на молодых (относительно — от 25 до 40 лет) и состоявшихся потребителей.

Размер инвестиций в новый магазин Sisley в Казани не раскрывается. Однако представитель бренда уточнил, что открытие обойдется как минимум на 20-30% дороже, чем в предыдущий «заход» бренда в Казань. Впрочем, сомнений в том, что затраты окупятся, у компании ожидаемо нет.

«Если у вас из 10 миллионов осталось восемь, вы не перестанете покупать»

По мнению Аделя Ягудина, пандемия и кризис не оказали существенного влияния на рынок брендовой одежды. «Если люди одевались в более высоком сегменте, не мидл, а лакшери, и у них стало меньше денег, то с большой долей вероятности можно сказать, что они не откажутся от одежды, а с высоких брендов перейдут на более низкие, станут брать ее дешевле», — убежден он.

— Есть, конечно, люди, которые сейчас очень экономят. У них плачевная ситуация, но мы же не об этом говорим. А вот если у вас на карточке было 10 миллионов, а сейчас осталось восемь, вы не перестанете покупать. Есть проблемы, но они решаемы. Казань устала от брендов, которые здесь годами сидят, а Sisley нет давно. Это будет новый ручеек в этом ценовом сегменте, — уверен Ягудин.



Предприниматель верит, что пандемия коронавируса только поспособствует успеху бренда в Казани. Пока границы будут закрыты, привыкшие одеваться за рубежом люди придут в местный ТЦ. Развивать Sisley он намерен параллельно со своими другими бизнес-проектами. Сейчас, по данным «Спарк-Интерфакс», Ягудин вместе с партнером Константином Ефимовым в равных долях владеет ООО «МТР-Казань» — предприятием, которому принадлежит марка INDEVER. Долю в нем Ягудин приобрел три года назад. 2018 год компания завершила с выручкой от продажи в 16,4 млн и чистой прибылью 1,14 млн. Тем временем первым бизнесом молодого предпринимателя были семейные кофейни Cava.

«Не то время, не тот менталитет»

— Конец октября — не самое удачное время для открытия магазина, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с приходом Sisley в Казань генеральный директор консалтинговой компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Сейчас разгар пандемии, и даже состоятельные клиенты не склонны тратиться и ходить по магазинам. Другое дело — Новый год, перед ним все традиционно потянутся за покупками.

Не очень верит в успех проекта Sisley в Казани и дизайнер Надежда Аюпова.

— Я буду очень ждать открытия магазина этого продвинутого бренда, но, боюсь, его ожидает судьба других европейских брендов, которые пришли в Казань с открытием «Меги», однако спустя несколько лет были вынуждены закрыться, — сказала она. — Проблема в том, что евро нынче дорог, поэтому покупателей, которые захотят приобретать эту одежду, окажется мало. У молодых и продвинутых, которые заинтересованы в этом, просто недостаточно денег. А люди состоятельные у нас ориентированы на другие покупки в силу менталитета. У них принято покупать дорогие автомобили, дома и смартфоны, вкладываться в образование детей, покупать хорошую еду, а не модную одежду. Для тех же, кто готов тратиться, есть несколько давно работающих на нашем рынке бутиков с европейскими марками, у них есть наработанные за годы клиенты с достаточно консервативным вкусом, и вряд ли эти клиенты уйдут к Sisley.

— Микс арендаторов разных ценовых категорий дает хороший эффект, — осторожно высказалась о перспективах магазина на новом месте — в KazanMall — полномочный представитель РГУД в Татарстане Елена Стрюкова. — Взять даже казанскую «Мегу» или «Тандем». Положительных примеров много. Для самих арендаторов сегмента выше среднего размещение в крупных ТЦ тоже добавляет узнаваемости бренда. Особенно если такие арендаторы хорошо сгруппированы и удобно расположены в ТЦ. В последнем сомнений не возникает, концепцию делали профессионалы.

