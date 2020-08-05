Казанский Black Star Burger откроет франчайзи из Альметьевска

Франшизу компании выкупил альметьевский бизнесмен, который готовит к открытию точку в ТЦ «Тандем»

Фото: Маргарита Головатенко

Спустя несколько лет безуспешных попыток в Казани все-таки откроется популярный фаст-фуд Black Star Burger. Заведение займет площадку в ТРК «Тандем» в течение месяца. Неопределенность в сроках связана с эпидемиологической ситуацией, однако достоверно известно, что бургерной под брендом, основанным рэпером Тимати, все-таки быть. «Реальное время» выяснило, почему Казань так долго ждала открытия BSB, кто из татарстанских бизнесменов купил франшизу, во сколько обошлось открытие заведения и приедет ли туда сам Тимур Юнусов.



Открытие через месяц

В Казани вновь анонсировали открытие бургерной рэпера Тимати Black Star Burger, на этот раз на фудкорте торгово-развлекательного центра «Тандем». Как рассказали корреспонденту «Реального времени» в ТРЦ, с точной датой запуска еще не определились, но предположительно точка заработает 31 августа — 1 сентября.



— Открытие планировалось уже на конец августа, но ситуация с пандемией внесла свои коррективы и, возможно, срок открытия может быть перенесен, — сообщил нашему изданию директор по маркетингу сети ресторанов Black Star Burger Эдуард Чечерин.

Заведение расположится рядом с рестораном Gagawa. На данный момент идет ремонт в помещении, оборудование еще не завезено.

На вопрос о возможном приезде Тимати на открытие Black Star Burger администрация ТРЦ дала расплывчатый ответ. Дескать, музыкант всегда приезжал на такие события, однако из-за пандемии коронавируса может поменять свои планы. Аналогичную информацию озвучил и Эдуард Чечерин.

В Казани вновь анонсировали открытие бургерной рэпера Тимати Black Star Burger, на этот раз на фудкорте торгово-развлекательного центра «Тандем». Фото tripadvisor.fr

Альметьевский франчайзи и 5 млн на открытие



Как сообщил «Реальному времени» представитель Black Star Burger, на данный момент в столице Татарстана представлен только один франчайзи. Отметим, что ранее сообщалось, что сеть бургерных от рэпера Тимати продала в наш город две франшизы.



Как выяснило «Реальное время», бенефициаром проекта является альметьевский предприниматель Ильдус Гайнутдинов. Франшиза же оформлена на стороннее лицо. Сейчас в портфеле бизнесмена находится гостиница в нефтяной столице Татарстана DeLuxe, ресторан «Гриль Хаус Перец». Помимо этого, он возглавляет ООО «Татпродмаркет».



— Мы долго вели переговоры, также долго заключали договор, но у нас все получилось, — сообщил «Реальному времени» Гайнутдинов. — Наш выбор пал на развитие этого бренда, поскольку, во-первых, это первый масштабный российский продукт такого формата, с известным именем. Во-вторых, это реально самые вкусные бургеры из мраморной говядины. Если говорить об окупаемости, то еще год назад я мог бы озвучить сроки, но сейчас этого сделать невозможно ввиду той ситуации, в которой мы все сейчас находимся.



С точной датой запуска еще не определились, но предположительно точка заработает 31 августа — 1 сентября. Фото Маргариты Головатенко

В свою очередь, директор по маркетингу сети ресторанов Black Star Burger озвучил условия для франчайзи.

— Они варьируются в зависимости от города, региона и формата открытия, но стартуют от 4—5 млн рублей, включая паушальный взнос и затраты на открытие, если мы говорим о ребрендинге существующего заведения, — сообщил директор по маркетингу сети ресторанов Black Star Burger.

Отметим, что годами ранее бизнесменам предлагалось купить франшизу на весь город за 20 миллионов рублей, а в начале текущего года — на отдельные рестораны по 8 млн каждый.

«Магия Тимати ушла»



Открытия Black Star Burger в Казани ждут давно. В 2017 году об этом заявил совладелец бургерной Юрий Левитас, а в 2018 году появился фейковый аккаунт казанского заведения.

В январе этого года о бургерной Тимати вновь заговорили в столице Татарстана. «Эдельвейс групп» планировала разместить Black Star Burger в казанском ГУМе. По сообщению компании, заведение должно было открыться в помещении, которое ранее занимал ресторан «Свитер». Однако этого так и не произошло.



В 2017 году об открытии Black Star Burger в Казани заявил совладелец бургерной Юрий Левитас. Фото rap.ru

— Мы очень трепетно относимся к подбору партнеров. Мы проводили переговоры, согласовывали условия с разными партнерами и искали подходящие локации, — объяснил затянувшийся приход Black Star Burger в Казань Чечерин. — Сейчас наши партнеры рассматривают открытие второго ресторана, в том числе среди вариантов есть и самые крупные торговые центры.

Сейчас в «Эдельвейс групп» не комментируют планы по открытию ресторана. О том, что запуск данного формата в Казани анонсировался уже не раз, в разговоре с «Реальным временем» вспомнил и эксперт по коммерческой недвижимости, замгендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

— Причем в предыдущие разы локацией однозначно указывалась улица Баумана (в Москве BSB работает на Новом Арбате, — прим. ред.). Говорили про ГУМ, «Родину» и другие варианты. Решение об открытии в «Тандеме» я считаю правильным, поскольку Баумана перенасыщена общепитом. Плюс это положительно скажется на трафике торгового центра, — считает эксперт. — Единственное, насколько это будет долгоиграющая история. Можно вспомнить заведение, которое открывалось на Профсоюзной — по франшизе Минаева. Они достаточно громко открылись, и вроде бы проект был интересным, однако долго они не просуществовали.

По мнению генерального директора «DiGroup — недвижимость и финансы» Дианы Нургалиевой, правильнее все же было открыться на фудкорте «Меги» или в центре, на улице Баумана.



— ВSB всегда был хорош своей неординарностью. До недавнего времени это был полуресторан со своей посадочной зоной. Эти заведения всегда располагались в модных местах, в центре, с большими витринами, чтобы все просматривалось. Это некая магия для молодежи. Они работали на хайпе. Сейчас Тимати нет, во многих городах BSB позакрывались, к примеру Екатеринбурге, Перми, — комментирует эксперт. — В целом, размещаясь на фудкорте, необходимо понимать, что на одном хайпе не выедешь. Большая конкуренция. Магия Тимати ушла, но развиваться надо. Место выбрано на тройку. Наш город мог бы предложить лучшую локацию. Надо расширяться, развивать интернет-доставку и открываться в «Меге», на обновленном фудкорте «Парк Хауса» — тоже не плохой вариант.

По мнению генерального директора «DiGroup — недвижимость и финансы» Дианы Нургалиевой, правильнее все же было открыться на фудкорте «Меги» или в центре. Фото mega.ru

Закрытие бургерных по России, уход Тимати из Black Star и новый ресторан рэпера

Первая бургерная Black Star открылась 16 сентября 2016 года в Москве, на данный момент в столице России работают пять точек. Помимо крупных российских городов заведения Black Star Burger есть в Ташкенте (столица Узбекистана), Нур-Султане (Казахстан), Баку (Азейрбайджан), Бишкеке (Киргизия) и Ереване (Армения).



При этом, как отметила выше гендиректор «DiGroup — недвижимость и финансы» Диана Нургалиева, российская сеть ресторанов Black Star Burger в последнее время действительно сокращается. Помимо уже названных Перми и Екатеринбурга, с бургерной Black Star распрощались жители Воронежа и Новосибирска, также в феврале 2020-го прекратил свою работу ресторан в Москве, а в марте сообщалось о грядущем закрытии заведения в Ростове-на-Дону.

Отметим, что сомнений по поводу приезда Тимати в Казань добавило заявление, сделанное им несколько дней назад. Музыкант объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. При этом рэпер сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе сети бургерных.

Помимо крупных российских городов заведения Black Star Burger есть в Ташкенте (столица Узбекистана), Нур-Султане (Казахстан), Баку (Азейрбайджан), Бишкеке (Киргизия) и Ереване (Армения). Фото wikipedia.com

В июле стало известно, что Тимати открыл в Москве новый проект в сфере общепита — ресторан быстрого обслуживания с ассортиментом, основанным на блюдах из курицы, под названием Chicken Mafia. Этот бизнес не имеет отношения к компании Black Star — рэпер запустил его со своим родным братом Артемом Юнусовым.

