Владелец P.Love создал ресторан для «группы друзей со свободными средствами»

«Потому что люди хотят есть» — коронакризис не мешает запуску новых проектов в сфере общепита

Фото: Максим Платонов

Ресторанный бизнес пережил серьезные потрясения из-за коронавируса, но, хотя отрасль еще не отошла от шока, ряд игроков рискнули запустить новые заведения. Среди них и очередной проект известного казанского ресторатора Нурислама Шарифулина — ресторан «S.LOVE.ЯНЕ» с верандой на крыше ТЦ «Республика». Как выяснило «Реальное время», новая точка потребовала вложений свыше 30 млн рублей, но инвестировал в нее не сам ресторатор, а его «друзья-промышленники», избегающие публичности. По условиям контракта, Шарифулин должен до начала следующего года вывести заведение на определенные финансовые показатели, а затем передать в управление партнерам.



Тренд на простую и «понятную» еду

Ресторан славянской кухни «S.LOVE.ЯНЕ» будет запущен в августе, его летняя терраса на крыше комплекса уже начала работу 20 июля. Как выяснило «Реальное время», запускает новый проект казанский ресторатор Нурислам Шарифулин, владелец P.LOVE, LOVE.ASHE, а также Cream Coffee. Обустройство и дизайн ранее не эксплуатируемой кровли предприниматель согласовал в исполкоме Казани. Летняя веранда обошлась почти в 10 млн рублей, а расходы на ресторан под ней составят примерно 22—24 млн рублей, рассказал нашему изданию Шарифулин.

Новый арендатор ТЦ «Республика» уверен, что до пандемии такой формат был бы очень востребован. Фото Максима Платонова

Идею славянской кухни бизнесмен подсмотрел в ресторане русской кухни в Азербайджане. Концепция простой и «понятной» еды, ностальгии по СССР может быть близка многим, решил ресторатор. Новый арендатор ТЦ «Республика» уверен, что до пандемии такой формат был бы очень востребован.

— Как будет сейчас? Думаю, ситуация не очень поменяется, потому что люди хотят есть. И сейчас идет общемировой тренд на понятную, вкусную, простую еду. Продавать привычное меню гораздо проще и легче, чем что-то очень сложное, — убежден он.

В соответствии с концепцией в зале ресторана установят большую русскую печь, где будут готовить хлеб и томленые блюда. Для приготовления собственных настоек используют дистиллят. Средний чек, куда входят салат, первое, второе и напиток, составит 500 рублей.

Площадь террасы «Славян» — 780 кв. метров, ресторана под ней — 760 «квадратов». Фото Максима Платонова

Ресторан для партнеров

Оказалось, что данный проект Нурислам Шарифулин реализует для партнеров, занимаясь стартапом и называя себя «консалтером». Личности новых собственников не раскрывает, уточнив лишь, что раскручивает заведение «для группы лиц, с которыми дружит, общается и которые не хотят публичности, но, имея свободные средства, хотят при низких банковских ставках на вклады обыграть инфляцию и заработать деньги». По словам ресторатора, основной бизнес его партнеров — это «промышленная история».

«Друзьям» идея Шарифулина с проектом русской, советской и украинской кухни понравилась, и они ее выкупили. Пандемия коронавируса принципиально планы не поменяла и проект не заморозила. По договоренности с партнерами предприниматель должен запустить ресторан, отладить бизнес-процессы, подтвердить стабильный результат в течение 2—3 месяцев и вывести на определенные финансовые показатели до начала года, а потом передать в управление менеджеру компании-партнера.

Площадь террасы «Славян» — 780 кв. метров, ресторана под ней — 760 «квадратов». Договор аренды заключен на 10 лет, ее стоимость не называется, но, по словам Шарифулина, условия лояльные, сейчас действуют арендные каникулы, а за крышу аренда вовсе не взимается.

«Руководство ТЦ живо и быстро реагирует, пытается помочь в решении любых вопросов», — подчеркнул основатель ресторанов. Фото Максима Платонова

«Что подкупает, здесь очень адекватный арендодатель, с пониманием всегда подходит к проблемам своего арендатора. Руководство ТЦ живо и быстро реагирует, пытается помочь в решении любых вопросов», — подчеркнул основатель ресторанов.

Кроме того, предприниматель договаривается с владельцами парковки, находящейся под торговым комплексом, чтобы после открытия «Славян» в помещении его посетителям обнуляли два часа автостоянки бонусом к первому бесплатному получасовому отрезку.

В кризис у ТЦ индивидуальная ценовая политика

В свое время торговый комплекс «Республика» был «серьезно реструктурирован, заведен под управляющую компанию и фактически состоит из ряда сособственников, которые управляются единой компанией», рассказал глава «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров. Тоже самое подтвердила и заместитель гендиректора ТЦ «Республика» Диляра Сафиуллина, заявив, что площади распроданы арендодателям, и собственник ТЦ получает оплату лишь за эксплуатационные услуги. Сафиуллина также пояснила, что отдельные арендодатели делали значительные скидки, многие предоставляли арендные каникулы. По ее словам, большинство арендаторов открылись, но некоторые все же покинули комплекс.

Относительно текущей стоимости аренды руководитель «АСК Недвижимость» затруднился назвать ставки, сообщив лишь средние расценки докризисных времен. По аренде общепита при площадях 500—600 кв. м рыночная ставка для стрит-ретейла — 800—1100 рублей за кв. м, а при площадях от 1 тыс. кв. м — ставка индивидуальная, но не меньше 600 рублей за «квадрат». Коммунальные платежи вносятся отдельно. Для торговых центров ставки — от 1 тыс. рублей до 4—5 тыс. рублей за кв. м, отметил Чикиров.

— Могли произойти изменения с приходом пандемии. По моим данным, некоторые собственники по общепитной тематике однозначно дали скидки. Если еще вчера они не были готовы на таких ценовых условиях запускать к себе арендаторов, то сейчас арендодатели процентов на 15—20 снизили цены — это точно по некоторым комплексам, — сообщил эксперт.



«Рынок неоднозначный»

Собеседник издания не берется оценивать перспективы рынка, поскольку он сейчас «неоднозначный, у потребителей произошла революционная переоценка ценностей».

— Насколько люди истосковались по открытым пространствам, по общепиту? Наверное, истосковались. И как раз наличие этой эксплуатируемой зоны на кровле — это большой «плюс» и конкурентное преимущество по текущим нормам и требованиям Роспотребнадзора, который занимается мониторингом и рекомендациями по ковид-ситуации. Монетизация таких пространств — тоже правильный подход, люди туда пойдут, — считает руководитель «АСК Недвижимость».

Замгенерального директора компании «А-девелопмент» Владимир Шайхиев отмечает востребованность открытых площадок еще до пандемии, а тем более сейчас.

— В любом бизнесе выживает сильнейший во время кризисных явлений. Общепит, как никто другой, наверное, сейчас показал, кто в силах выдержать противодействие ситуации, а кто — нет. Среди ресторанов одни закрылись, другие сократили свой бизнес. А некоторые, наоборот, стали очень активно и гибко развиваться, допустим, развивать доставку, — констатирует Шайхиев.

По его мнению, арендатор сделал выбор в пользу формата, который оправдан при больших площадях. Емкость рынка позволяет организовать большое количество мест, которые будут востребованы, полагает он. При этом все зависит от концепции, маркетинга и рекламной кампании нового заведения. «Если сделать дорогущий ресторан с ценником в 2—3 тысячи, заполнить большую площадь будет достаточно сложно. Вполне вероятно, концепция «Славян» будет рассчитана на невысокий чек, тем самым арендатор выйдет на обороте», — убежден он.



Владимир Шайхиев также обращает внимание на удачную локацию: у террасы в центре Казани «шикарные видовые показатели», и это единственный ТЦ в городе, у которого есть прямой выход в метро плюс многоэтажный паркинг. К минусам специалисты относят разве что непредсказуемую ситуацию на рынке с учетом возможной второй волны коронавируса, но до нее еще надо дожить.

