Список персон

Галимова Анна Александровна

Общественные организации

Общая информация

Родилась 28 мая 1979 года.

Образование:

2001 год -Казанский Государственный Университет (специализация«гражданское право» )

Трудовая деятельность:

В 2001 — 2003 гг. — работала в юридическом отделе таможни Татарстана.
В 2003 — 2007 гг. — работала помощником арбитражных управляющих.
С 2007 г. — председатель Алкогольной ассоциации РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 18
  • Телефон: (843) 518-13-83

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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