Почему в Минэкологии Татарстана засекретили данные о выбросах в атмосферу

Народ неправильно истолкует информацию, считают экологи. Депутаты не согласны

Депутатов татарстанского парламента возмутило, что результаты измерения качества атмосферного воздуха доступны только «для своих». Зато жители Казани добились того, что экологи установили источник зловония в пригороде столицы республики. Управление Росприроднадзора РТ через суд намерено приостановить эксплуатацию полигона «Восточный», руководство которого обещало вскоре приступить к рекультивации свалки. Какая продукция агропрома обеспечит экспортный прорыв, сколько средств выделят на оздоровление Волги, получат ли свои деньги начинающие фермеры по проекту «Агростартап», выделят ли финансирование на содержание приютов для собак и кошек — в репортаже «Реального времени» с заседания комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Ставка на «халяль»

Законопроект о бюджете в эти дни обсуждается во всех парламентских комитетах, не стал исключением и комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Как отметил замминистра экономики Олег Пелевин, прогнозные показатели на 2021 год идут «с плюсом» к уровню этого года: объем сельскохозяйственной продукции — 101,9%, производство в пищевой промышленности — 102% , оборот розничной торговли — 102%.

Текущий год был весьма благоприятным для аграриев, что позволило собрать хороший урожай, отметил спикер. Теперь стоит задача его переработать.

Неплохо выглядят цифры экспорта агропромышленной продукции — он увеличился в 1,2 раза до 200 млн долларов, охватывает 70 стран мира. Наибольшим спросом за границей пользуется наша масложировая продукция, на втором месте — продукты питания.

Экономические сложности, порожденные пандемией, в министерстве экономики РТ намерены преодолевать поиском внутренних резервов для наполнения республиканского бюджета. Например, развитием онлайн-торговли и увеличением выпуска халяльной продукции.

Экономические сложности, порожденные пандемией, в министерстве экономики РТ намерены преодолевать поиском внутренних резервов. Например, увеличением выпуска халяльной продукции. Фото: Максим Платонов

До 2024 года планируется минимум вдвое нарастить экспорт таких товаров, доведя их объем до $5 млн. В настоящий момент халяльную продукцию выпускают более 70 производителей Татарстана на общую сумму более 7 млрд рублей. 18 из них — экспортно-ориентированные, пять имеют международный сертификат «Халяль».

13 миллиардов на сельское хозяйство



Замминистра финансов Алла Анфимова представила параметры бюджета-2021 по отраслям, курируемым комитетом.

В частности, на охрану окружающей среды предусмотрены расходы в размере 975,5 млн рублей, из них на федеральный проект «Оздоровление Волги» направят 544,7 млн рублей. Финансирование лесного хозяйства составит 952,8 млн рублей, водного — 106,4 млн.

На реализацию мероприятий госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» предусмотрено 428,8 млн рублей. Расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в 2021 году составят более 1,1 млрд рублей.

Самая внушительная статья расходов — развитие сельского хозяйства, на которое будет направлено 13 млрд рублей. Объем госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан» достигнет 12,2 млрд рублей.

Алла Анфимова представила параметры бюджета-2021 по отраслям, курируемым комитетом. Фото: tatarstan.ru

По подразделу «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» предусмотрены ассигнования в сумме 134,4 млн рублей, из них на закупку вакцин для проведения профилактических прививок потратят 70 млн рублей, на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию — 64,4 млн рублей, на содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям в 2021 году выделят 43,5 млн рублей, на отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных животных — 56,7 млн рублей.

Кроме того, около 2 млрд рублей будет выделено на поддержку личных подсобных хозяйств и частных подворий.

«Для разговора с людьми нужен такой учет»

Депутаты засыпали докладчиков вопросами. Зампред комитета Тахир Хадеев поинтересовался, почему в расходных статьях не предусмотрены средства на содержание безнадзорных животных? Алла Анфимова пояснила, что у Минфина нет статистики по количеству находящихся в приютах собак и кошек, поскольку сейчас действует новая методика по отлову и содержанию бесхозных животных. Но если она будет предоставлена, то появится и соответствующая расходная статья. Но исполняться она будет уже за счет дополнительных источников финансирования.

Также депутат обеспокоен реализацией программы известкования почв, поскольку 42% почв в Татарстане — кислые. В этом году под известкование попало 83 тыс. га земель, выделено 537 млн рублей, в следующем будет обработано 85 тыс. гектаров.

Азат Хамаев поднял вопрос о реализации проекта «Агростартап». Почти половина победителей этого года так и не смогли получить финансирование. Фото tatarstan.ru

Председатель комитета Азат Хамаев поднял вопрос о реализации проекта «Агростартап». Почти половина победителей этого года так и не смогли получить финансирование, им пообещали, что деньги выделят в 2021 году. «А они ведь взяли кредиты в банках», — возмущался Хамаев. Представитель минфина пообещала, что проект будет продолжен, несмотря на недофинансирование в текущем году.

Также депутаты хотели узнать, сколько средств вкладывают агрохолдинги и другие частные хозяйства в развитие сельской инфраструктуры. Замминистра экономики РТ заявил, что такой статистики не ведется. Это вызвало неодобрение народных избранников. «Для разговора с людьми нужен такой учет», — считает Хамаев.

Присутствовавший на заседании заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов обратился к представителям минсельхоза с просьбой «подтянуть» уровень зарплат в сельском хозяйстве, которые неадекватно малы, поскольку этот год для аграриев республики был очень «результативным».

Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике одобрил проект бюджета и предложил включить законопроект в повестку дня ближайшего заседания парламента для рассмотрения в первом чтении.

Источник зловония — полигон «Восточный»

Далее депутаты обсуждали проблему чистоты воздуха. Замминистра экологии и природных ресурсов Айрат Шигапов рассказал, что с начала года ведомством было выявлено 270 нарушений, 269 из них устранены. На нарушителей природоохранного законодательства наложено штрафов на сумму 583 тыс. рублей.

Экологи установили источник зловония, на который жалуются жители поселков Самосырово, Клыки, Вознесение, микрорайонов Азино и Горки. Фото: Максим Платонов

Начальник отдела Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора Кадрия Хисматуллина отметила, что в прошлом году общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не изменилось по сравнению с уровнем 2017 года и составило 292 тыс. тонн. Наибольшее негативное влияние на состояние воздуха в республике оказывает автомобильный транспорт, на который приходится 52% от общего объема выбросов.

Но, как показала практика, больше всего людей тревожат посторонние запахи в воздухе. Только в Управление Роспотребнадзора поступило 74 обращения граждан по этому поводу. Экологи установили источник зловония, на который жалуются жители поселков Самосырово, Клыки, Вознесение, микрорайонов Азино и Горки. «Это мусорный полигон «Восточный», — сообщила Кадрия Хисматуллина.

Сотрудниками Росприроднадзора совместно с казанской межрайонной природоохранной прокуратурой было проведено административное расследование, материалы которого переданы в суд. Последний должен вынести решение в отношении оператора свалки — ООО «УК ПЖКХ» и приостановить эксплуатацию полигона.

В настоящий момент регоператор уплотняет присыпку, после чего приступит к закрытию карты полигона и рекультивации. «Предприятие обещает завершить эти процессы в течение 4 месяцев», — сообщила Хисматуллина.

В настоящий момент регоператор уплотняет присыпку, после чего приступит к закрытию карты полигона и рекультивации. Фото: Мария Горожанинова

Спикер также отметила, что сотрудники Росприроднадзора выезжали на полигон на предыдущей неделе для взятия проб воздуха.

— Превышения не были установлены, но пересыпка уплотнения в настоящее время показывает, что недостаточно проводится работа, и необходимо серьезно подходить к этим вопросам. Держим этот вопрос на контроле. Наверно, результат мы получим позже. Пока люди еще не могут успокоиться, и обращения продолжают поступать, — отметила Хисматуллина.

Данные для внутреннего пользования

Член комитета и гендиректор совхоза «Майский» Ильшат Ганиев поставил под сомнение данные мониторинга воздуха, которые выдает Минэкологии РТ. Тем более, что он несколько раз безуспешно обращался с просьбой предоставить ему эти данные.

— Я поставил американскую систему определения чистоты воздуха. Каждую неделю после обеда в пятницу, субботу и воскресенье она сигналит — форточку открывать нельзя, на улицу нельзя, ничего нельзя, потому что превышен уровень содержания вредных веществ. А что будет после ввода в эксплуатацию МСЗ? — вопрошал депутат, чье предприятие расположено в поселке Осиново.

гендиректор совхоза «Майский» Ильшат Ганиев поставил под сомнение данные мониторинга воздуха, которые выдает Минэкологии РТ. Фото: Максим Платонов

Айрат Шигапов предложил сравнить информацию с датчиков, потому что «по нашим датчикам превышения нет», но отметил, что у многих бытовых приборов «большая погрешность». Он также пояснил, что в связи со строительством завода по термическому обезвреживанию ТКО рассматривается возможность установки стационарного поста для мониторинга воздуха в Авиастроительном районе на улице Беломорской. А что касается предоставления данных, то он пояснил, что это было внутренним решением министерства — ими могут пользоваться только природоохранные органы.

— Все наши посты установлены в зонах влияния промышленных предприятий, которые не всегда являются фоном загрязнения атмосферного воздуха и не всегда эти данные могут быть прочтены правильно жителями, — пояснил он.

Это вызвало бурю возмущения депутатов, которые считают, что граждане должны знать о качестве воздуха, тем более, что инфраструктура МСЗ строится на бюджетные деньги. «Это сняло бы напряженность. Люди к нам, как к депутатам идут», — посыпались реплики. Было решено взять этот вопрос на контроль профильного комитета.